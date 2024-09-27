На форуме «Сделано в России» обсудят «Карту российского экспорта»

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Международный экспортный форум «Сделано в России» состоится 14 октября в столичном Центре международной торговли, главным предметом обсуждений на мероприятии станут различные практические решения для предприятий, ориентированных на освоение зарубежных рынков, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
«Центральным событием форума станет пленарная сессия «Карта российского экспорта. Маршрут построен», на которой руководители ведущих экспортных компаний, представители власти и институтов развития, а также иностранные участники обсудят существующие сегодня возможности для российских экспортеров, меры их поддержки, а также сценарии развития и расширения торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.Всего в рамках форума будет организовано свыше 20 различных мероприятий, включая экспертные сессии, бизнес-диалоги и мастер-классы.
Участие в форуме бесплатное, узнать о нём подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке. Регистрация открыта до 5 октября.
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