Путин: В БРИКС будет создан независимый контур для расчётов во внешней торговле

Московская область вошла в число 16 регионов-участников проекта «Сделано в России», который активно развивает Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Проект был запущен в 2022 году в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес».