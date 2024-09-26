Путин: В БРИКС будет создан независимый контур для расчётов во внешней торговле

Фото: сайт Кремля
Россия и страны, входящие в БРИКС, работают над созданием собственной независимой расчётно-платёжной инфраструктуры. Она позволит полноценно обслуживать всю внешнюю торговлю.
Об этом в своём выступлении на Российской энергетической неделе (РЭН) сказал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что создание такой системы создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.
В своей вступительной речи глава государства также заявил, что страны БРИКС и те государства, которые изъявили желание стать членами объединения, становятся сосредоточием экономического развития и прогресса в XXI веке. Напротив, экономики США и европейских стран, несмотря на всю накопленную мощь, уже движутся по нисходящей; они как будто встали на тормозной путь, подчеркнул Владимир Путин.
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Александр Бойцов