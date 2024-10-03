В ОЭЗ «Дубна» рассчитывают ежегодно производить 950 млн шприцев и игл

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Крупнейший производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал» после модернизации намерен изготавливать 450 млн шприцев и 500 млн игл в год.
В этом году он увеличил годовой объём выпускаемой продукции на 15%, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ 2024 в Дубне.
Свои изделия «Паскаль Медикал» поставляет в лечебные учреждения и аптеки не только России, но и стран СНГ и Ближнего Востока. Ассортимент шприцев подходит под основные виды инъекций, инсулиновые и туберкулиновые уколы и вакцинацию.
В этом году компания полностью перешла на отечественное сырьё. Помимо производственной площадки, в ОЭЗ «Дубна» расположены физико-химическая и микробиологическая лаборатории, «чистые помещения», камера стерилизация и современный складской комплекс.
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«Мощности предприятия, расположенного на территории ОЭЗ «Дубна», позволяют изготавливать более 1,2 млн шприцев в сутки. Выпуск этой важнейшей для технологического суверенитета продукции компания наладила в 2018 году. В запуск производства и модернизацию инвестировано более 3 млрд рублей. Предприятие наладило производство трёхкомпонентных шприцев полного цикла – от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации», – отметила Зиновьева.
Свои изделия «Паскаль Медикал» поставляет в лечебные учреждения и аптеки не только России, но и стран СНГ и Ближнего Востока. Ассортимент шприцев подходит под основные виды инъекций, инсулиновые и туберкулиновые уколы и вакцинацию.
В этом году компания полностью перешла на отечественное сырьё. Помимо производственной площадки, в ОЭЗ «Дубна» расположены физико-химическая и микробиологическая лаборатории, «чистые помещения», камера стерилизация и современный складской комплекс.
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Лора Луганская