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На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» заработал новый таможенный комплекс

03 октября 2024, 21:31
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» открыли крупный таможенный комплекс, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Открытие состоялось на II Международном форуме особых экономических зон.
«Это востребованная услуга для резидентов ОЭЗ. У нас локализовано более 160 компаний, 45 из которых - на правом берегу. До сих пор инвесторы проходили проверку и оформляли грузы на таможенном посту левобережной площадки, а затем перевозили их под наблюдением сотрудников таможни на свою территорию», – пояснил гендиректор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
Новый таможенный комплекс включает здание автомобильного КПП, бокс досмотра транспортных средств площадью около 900 кв. м., пункт весового контроля и досмотровую площадку большегрузов.



По словам Афанасьева, с началом работы нового таможенного комплекса контроль будет налажен в правобережье. Помимо этого, его открытие снимет нагрузку с транспортной инфраструктуры города.

Международный форум ОЭЗ 2024 собрал в Дубне представителей 53 особых и свободных экономических зон из 15 стран. Участники обсуждали перспективы развития особых экономических зон. В пятницу – второй, заключительный, день форума.

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#форум
В ОЭЗ «Дубна» рассчитывают ежегодно производить 950 млн шприцев и игл
03 октября 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Крупнейший производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал» после модернизации намерен изготавливать 450 млн шприцев и 500 млн игл в год.
В этом году он увеличил годовой объём выпускаемой продукции на 15%, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ 2024 в Дубне.
«Мощности предприятия, расположенного на территории ОЭЗ «Дубна», позволяют изготавливать более 1,2 млн шприцев в сутки. Выпуск этой важнейшей для технологического суверенитета продукции компания наладила в 2018 году. В запуск производства и модернизацию инвестировано более 3 млрд рублей. Предприятие наладило производство трёхкомпонентных шприцев полного цикла – от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации», – отметила Зиновьева.
Свои изделия «Паскаль Медикал» поставляет в лечебные учреждения и аптеки не только России, но и стран СНГ и Ближнего Востока. Ассортимент шприцев подходит под основные виды инъекций, инсулиновые и туберкулиновые уколы и вакцинацию.

В этом году компания полностью перешла на отечественное сырьё. Помимо производственной площадки, в ОЭЗ «Дубна» расположены физико-химическая и микробиологическая лаборатории, «чистые помещения», камера стерилизация и современный складской комплекс.

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#медицина
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В пяти подмосковных ОЭЗ создано свыше 13,6 тыс. рабочих мест
03 октября 2024, 20:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На территории особых экономических зон Московской области в этом году создали около 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ 2024 в Дубне.
«Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тыс. рабочих мест, 1430 из них – в этом году. Больше всего новых рабочих мест в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья – ОЭЗ «Дубна». На этой площадке работают 8385 специалистов», – сказала Зиновьева.
На втором месте по количеству созданных рабочих мест – фрязинская ОЭЗ «Исток», где заняты более 2,7 тыс. человек, на третьем – ОЭЗ «Ступино Квадрат» (1660 рабочих мест).

3 и 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Он собрал более 500 участников. Это представители свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и органов государственной власти.

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ОЭЗ «Дубна» возглавила ESG-рейтинг особых экономических зон России
03 октября 2024, 19:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная ОЭЗ «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге особых экономических зон России за 2024 год. Результаты рейтинга объявили на Международном форуме ОЭЗ, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Первое место разделили особые экономические зоны технико-внедренческого типа «Дубна» и «Технополис Москва». Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Минэкономразвития страны», – говорится в сообщении.
Аббревиатура ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление». Это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и качества корпоративного управления.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Второй Международный Форум ОЭЗ проходит 3 и 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна». Он собрал более 500 участников – представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.

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#мининвест мо
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#экономика
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#форум
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Аналитик Юшков усомнился в наступлении мирового нефтяного кризиса
03 октября 2024, 19:14

Фото: iStock/zhengzaishuru

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказали мнение о том, что наступление мирового нефтяного кризиса на фоне происходящих геополитических событий маловероятен.
Такой кризис может наступить в случае перекрытие Ормузского пролива из-за разгорания конфликта на Ближнем Востоке, что сомнительно, считает специалист.

«В случае перекрытия пролива окажется заперта нефть Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, ОАЭ, Ирана. И 20% мировой торговли СПГ при таком сценарии остановится. Но мы такого сценария пока не видим. Это должна быть угроза полной остановки, полного разрушения нынешнего политического режима в Иране», — пояснил в беседе с Газета.ру Юшков.

Он напомнил, что нефтяной экспорт Ирана в настоящее время составляет примерно 1,7 млн баррелей в сутки.

Ранее посольство РФ в Республике Иран порекомендовало россиянам пока не посещать страну.

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В Дубне начали выпускать новые антибиотики для лечения тяжёлых инфекций
03 октября 2024, 18:29

Фото: iStock / SweetBunFactory

В особой экономической зоне «Дубна» запустили производство пяти новых уникальных антибиотиков. Их будет производить резидент ОЭЗ – компания «Алтегра» из группы компаний «Алфарма». Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ-2024.
В ближайшее время предприятие приступит к производству ещё семи новых препаратов для лечения инфекционных заболеваний, тяжёлых внутрибольничных инфекций мочевыводящей системы, дыхательных путей, а также сепсиса.
«За восемь месяцев текущего года компания выпустила более 3 млн флаконов лекарств. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Сейчас антибиотики «Алтегры» поставляются в больницы по всей России и в страны СНГ. Компания панирует расширить рынок сбыта. Уже сейчас некоторые препараты группы компании зарегистрированы в Монголии и Камбодже. Теперь предприятие ждёт аудит из ОАЭ и регистрирует препараты в Китае», – рассказала Зиновьева.
Производственные помещения «Алтегры» в ОЭЗ «Дубна» занимают более 3 тыс. кв. м. Мощности предприятия позволяют выпускать до 20 млн флаконов в год.

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#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#производство
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Представители Подмосковья смогут приять участие в ХХ форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»
03 октября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба ХХ форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Двадцатый форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» будет проходить с 23 по 15 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге, в нём примут участие промышленные предприятия из разных регионов России, включая малые инвестиционные и малые технологические компании, а также представители властей разных уровней, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках деловой программы на форуме будут организованы специальные секции по вопросам закупок в различных сферах, включая транспорт, цифровую экономику, энергетику, здравоохранение, транспорт, строительство и образование», — говорится в сообщении.
Кроме того, главы госкорпораций и компаний организуют на форуме консультационные пункты, где будут давать потенциальным участникам корпоративных закупок разъяснения по актуальным вопросам и оказывать методическую помощь.

Подробная информация о форуме «ГОСЗКАЗ» размещена на сайте мероприятия.

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Forbes назвал топ-10 убыточных российских корпораций
Компания «Газпром» возглавила рейтинг убыточных корпораций России в 2023 году
03 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/Max Zolotukhin

«Газпром» по итогам прошлого года возглавил рейтинг самых убыточных российских компаний. Об этом информирует Forbes.
Уточняется, что компания попала в список в первый раз и сразу же с рекордным убытком, который составил 583,1 млрд рублей. Согласно информации экспертов, данные показатели связаны с обесценением нефинансовых активов и убытком от курсовых разниц. В период с января по июнь 2024 года «Газпром» уже получил более 1 трлн рублей прибыли.

Второе место среди самых убыточных бизнесов в Росси занимает совместное предприятие «СИБУР Холдинг» и китайской корпорации Sinopec — Амурский газохимический комплекс. Чистый убыток составил 71,9 млрд рублей. В тройку лидеров также вошел Ozon с чистым убытком в 42,7 млрд рублей. Отмечается, что убытки маркетплейса по итогам текущего года могут ​увеличиться.

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#комплекс
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#предприятие
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#рф
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Бюджетникам в России предложили увеличить зарплаты
В России предложили увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2 %
03 октября 2024, 11:27

Фото: iStock/Vershinin

Правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы в следующем году. Об этом со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки сообщает газета «Ведомости».
Уточняется, что повышение окладов на 13,2% затронет врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, деятелей науки и соцработников. Судьям, работникам государственных учреждений, сотрудникам СК РФ и прокурорам поднимут заработные платы на 4,5%.

Согласно документу, индексация позволит достичь целей, озвученных в майских указах главы российского государства Владимира Путина.

Напомним, с 1 октября этого года проиндексировали зарплаты двум миллионам граждан РФ. Данная мера была запланирована еще в 2022 году в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы.

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#экономика
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Экономист Ведута объяснила ограничения выдачи банками кредитов россиянам
02 октября 2024, 18:27

Фото: iStock/A stockphoto

Экономист Елена Ведута заявила, что ограничение выдачи банками кредитов россиянам в настоящее время является логичной мерой финансовых структур.
В частности, так она прокомментировала решение ВТБ временно запретить своим клиентам оформлять более одной кредитной карты.

«В данном случае это логичная мера. Она связана с тем, что сегодня многие боятся переполнения денег в реальном секторе экономики. Люди выйдут на потребительский рынок с этими деньгами, цены начнут возрастать. Инфляция увеличится. Поэтому кредиты сегодня стараются не выдавать», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.

Она также напомнила о необходимости поднимать экономику страны в том числе для роста уровня благосостояния.

До этого генконсул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй заявил о пользе китайской экономической модели для всего мира. Он напомнил о том, что экономика Китая растёт, ВВП страны за первую половину этого года также поднялся. В беседе с «Петербургским дневником» эксперт добавил, что Китай придерживается принципа мирного развития, стремясь к прогрессу в процессе защиты и развития всего мира.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в Российской Федерации в 2024 году были успешно выполнены.

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