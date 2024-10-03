На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» заработал новый таможенный комплекс

Двадцатый форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» будет проходить с 23 по 15 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге, в нём примут участие промышленные предприятия из разных регионов России, включая малые инвестиционные и малые технологические компании, а также представители властей разных уровней, сообщает пресс-служба мероприятия.