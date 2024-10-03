На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» заработал новый таможенный комплекс

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» открыли крупный таможенный комплекс, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Открытие состоялось на II Международном форуме особых экономических зон.
«Это востребованная услуга для резидентов ОЭЗ. У нас локализовано более 160 компаний, 45 из которых - на правом берегу. До сих пор инвесторы проходили проверку и оформляли грузы на таможенном посту левобережной площадки, а затем перевозили их под наблюдением сотрудников таможни на свою территорию», – пояснил гендиректор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.Новый таможенный комплекс включает здание автомобильного КПП, бокс досмотра транспортных средств площадью около 900 кв. м., пункт весового контроля и досмотровую площадку большегрузов.
По словам Афанасьева, с началом работы нового таможенного комплекса контроль будет налажен в правобережье. Помимо этого, его открытие снимет нагрузку с транспортной инфраструктуры города.
Международный форум ОЭЗ 2024 собрал в Дубне представителей 53 особых и свободных экономических зон из 15 стран. Участники обсуждали перспективы развития особых экономических зон. В пятницу – второй, заключительный, день форума.
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Лора Луганская