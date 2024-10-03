В пяти подмосковных ОЭЗ создано свыше 13,6 тыс. рабочих мест

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
На территории особых экономических зон Московской области в этом году создали около 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ 2024 в Дубне.
«Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тыс. рабочих мест, 1430 из них – в этом году. Больше всего новых рабочих мест в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья – ОЭЗ «Дубна». На этой площадке работают 8385 специалистов», – сказала Зиновьева.На втором месте по количеству созданных рабочих мест – фрязинская ОЭЗ «Исток», где заняты более 2,7 тыс. человек, на третьем – ОЭЗ «Ступино Квадрат» (1660 рабочих мест).
3 и 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Он собрал более 500 участников. Это представители свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и органов государственной власти.
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Лора Луганская