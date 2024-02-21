На горнодобывающем производстве в Перу заработало подмосковное оборудование

Предприятие «АНТРАКС» из подмосковного Фрязина экспортировало в Перу очередную партию высокотехнологичного оборудования. Более 80 «умных» устройств для электросетей установят на горнодобывающем производстве Las Bambos в провинции Котабамбас. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.