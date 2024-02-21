На горнодобывающем производстве в Перу заработало подмосковное оборудование

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Предприятие «АНТРАКС» из подмосковного Фрязина экспортировало в Перу очередную партию высокотехнологичного оборудования. Более 80 «умных» устройств для электросетей установят на горнодобывающем производстве Las Bambos в провинции Котабамбас. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Одно из крупнейших месторождений планеты производит 2% мировой меди и молибденовые концентраты. «АНТРАКС» налаживает бесперебойное электроснабжение для потребителей, в том числе для промышленных предприятий и социально-значимых объектов.
Впервые «АНТРАКС» отгрузил в Перу свои устройства в прошлом году. С потенциальным партнёром представители омпании познакомились на международной выставке International Energy & Environment Fair And Conference 2023». «АНТРАКС» представил свою продукцию на коллективном стенде подмосковных предприятий.
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«На производстве Las Bambos наши индикаторы короткого замыкания позволят в случае повреждения ЛЭП быстро обнаружить аварию и оперативно восстановить электроснабжение производства, не допустив простоя техники и снижения добычи полезных ископаемых», – рассказал директор компании Андрей Кучерявенков.
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Лора Луганская