В создание новых подмосковных индустриальных парков вложат 129,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье создано 69 индустриальных парков. За 10 лет их число увеличилось более чем в четыре раза, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2013 году в регионе работало 16 индустриальных парков, а на сегодняшний день их уже 69. Таким образом, за десятилетний период число промышленных площадок увеличилось почти в 4,5 раза. Сейчас на этих площадках работают более 1,5 тысяч компаний, где трудятся около 75 тысяч человек», – рассказала Зиновьева.В этом году, по её словам, планируется создать ещё пять индустриальных парков. Объём привлечённых на эти площадки инвестиций составит порядка 129,5 млрд рублей.
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Лора Луганская