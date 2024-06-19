«На грани выживания»: назван прожиточный минимум для российской семьи в 2024 году

Фото: iStock/evgenyatamanenko
Минимальный доход для семьи из пяти человек — родители, двое детей и пенсионер — не должен быть ниже 192 тысяч рублей в месяц. Такие данные предоставила доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.
По словам эксперта, в месяц на питание одного члена семьи в среднем уходит 18 тыс. руб. в месяц на человека и 90 тыс. руб. на всю семью. При этом детская одежда обходится примерно в 36 тысяч в год, а для работающих взрослых – 48 тысяч в год.
При этом Копылова добавила, что один ребенок обходится родителям более чем в 30 тысяч рублей. В эту сумму входят дополнительные занятия и участие в спортивных мероприятиях, однако в эту оценку не включена подготовка к школе. В среднем 10 тысяч рублей уходит на оплату коммунальных услуг, а на оплату мобильной связи и интернета – пять тысяч рублей.
Таким образом, с учетом расходов на машину и формирования сбережений российской семье необходимо минимум 192 тыс. руб. дохода в месяц, подытожила Копылова. При этом она не стала учитывать оплаты по кредитам.
Читайте также:
Экономист рассказала, как повышение НДФЛ отразится на доходах среднего класса
В России вырастет прожиточный минимум
Население ожидает ускорения роста цен
При этом Копылова добавила, что один ребенок обходится родителям более чем в 30 тысяч рублей. В эту сумму входят дополнительные занятия и участие в спортивных мероприятиях, однако в эту оценку не включена подготовка к школе. В среднем 10 тысяч рублей уходит на оплату коммунальных услуг, а на оплату мобильной связи и интернета – пять тысяч рублей.
Таким образом, с учетом расходов на машину и формирования сбережений российской семье необходимо минимум 192 тыс. руб. дохода в месяц, подытожила Копылова. При этом она не стала учитывать оплаты по кредитам.
«Эту сумму необходимо сравнить с заработной платой двух работающих членов семьи — 157 тыс. руб. по Росстату и доходами одного пенсионера, составляющими 15 тыс. руб. в месяц. Таким образом, средняя российская семья балансирует на грани выживания, имея слегка дефицитный бюджет и не имея источников для долгосрочных сбережений, рискуя резко потерять свой уровень благосостояния из-за какого-либо риска», — заключила Копылова в беседе с «Газетой.Ru».
Читайте также:
Экономист рассказала, как повышение НДФЛ отразится на доходах среднего класса
В России вырастет прожиточный минимум
Население ожидает ускорения роста цен
Элина Позднякова