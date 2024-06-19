Население ожидает ускорения роста цен

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Центробанк сообщил о росте инфляционных ожиданий граждан в июне после ускорения темпов роста потребительских цен в мае. Аналитики напомнили, что инфляция остается выше ожиданий ЦБ и не вернется к целевым 4% до 2025 года. В 2024 году нынешняя динамика цен не позволяет ожидать инфляцию ниже 5,5%. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В кратком отчете регулятора указано, что в июне инфляционные ожидания населения поднялись на 0,2п. п. (процентный пункт) по сравнению с майским значением и достиг 11,9%. Этот показатель стал рекордным с февраля 2024 года. В свою очередь наблюдаемая респондентами годовая инфляция повысилась на 0,4 п. п., до 14,4%.
Инфляционные ожидания являются одним из значимых факторов, которые Банк России учитывает во время принятии решения по ключевой ставке.
Согласно сведеньям Росстата, годовая инфляция в мае составила 8,3%, что стало выше ожиданий, и 10 июня осталась на прежнем же уровне. Экономист Дмитрий Полевой отметил, что высокая майская инфляция (0,74% месяц к месяцу) практически полностью (на 0,53%) является результатом четырех компонент: повышение цен на транспортные средства, бензин, на транспортные услуги и туризм. В остальных категориях цены повышались быстрее, чем в апреле (на 0,59% против 0,52%), — для средней инфляции и даже немного медленнее (на 0,32% против 0,42%) — для медианной.
Как считают аналитики Райффайзенбанка, эффективность дополнительного повышения ключевой ставки в настоящее время ограничена, несмотря на то, что рынок закладывает возможный рост до 17–18% в ближайшие 2-3месяца.
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Инфляционные ожидания являются одним из значимых факторов, которые Банк России учитывает во время принятии решения по ключевой ставке.
Согласно сведеньям Росстата, годовая инфляция в мае составила 8,3%, что стало выше ожиданий, и 10 июня осталась на прежнем же уровне. Экономист Дмитрий Полевой отметил, что высокая майская инфляция (0,74% месяц к месяцу) практически полностью (на 0,53%) является результатом четырех компонент: повышение цен на транспортные средства, бензин, на транспортные услуги и туризм. В остальных категориях цены повышались быстрее, чем в апреле (на 0,59% против 0,52%), — для средней инфляции и даже немного медленнее (на 0,32% против 0,42%) — для медианной.
Как считают аналитики Райффайзенбанка, эффективность дополнительного повышения ключевой ставки в настоящее время ограничена, несмотря на то, что рынок закладывает возможный рост до 17–18% в ближайшие 2-3месяца.
«При сохранении инфляционного импульса порядка 6–7% (сезонно скорректированная инфляция в годовом выражении) допускаю ставку ЦБ в 18%, при снижении же в зону около 5% ее можно не менять», — заявил Дмитрий Полевой.Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 1 января 2025 года планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак