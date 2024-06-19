Экономист рассказала, как повышение НДФЛ отразится на доходах среднего класса

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Заведующая кафедрой «Финансов и кредита» РУДН Дарья Александровна Динец заявила, что повышение НДФЛ ударит по доходам среднего класса в России.
«С точки зрения доходов конкретного налогоплательщика, это значительный удар по среднему классу. Ведь люди, которые стремятся зарабатывать официально, скажем, от 5 миллионов рублей в год, теперь будут платить гораздо более высокие налоги», — рассказала Динец в разговоре с RuNews24.ru.
По её словам, в процентном соотношении это уже будет более ощутимо, чем нынешние 13–15%. Однако Динец добавила, что для каждого отдельного налогоплательщика подобное повышение НДФЛ увеличит налоговую нагрузку, особенно для тех семей, где работает только один человек.
Напомним, в России планируют ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ):
- базовая ставка в 13% сохранится на том же уровне для годового дохода в размере до 2,4 млн рублей;
- при доходе от 2,4 млн рублей до 5 миллионов рублей будет облагаться НДФЛ 15%;
- доход от 5 до 20 млн рублей — ставка 18%;
- если доход гражданина составляет от 20 до 50 млн рублей, ставка достигнет 20%;
- доход более 50 млн рублей будет облагаться НДФЛ в 22%.
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