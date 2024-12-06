Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ На инвестпортале Подмосковья запустили сервис техподдержки

На инвестпортале Подмосковья запустили сервис техподдержки

Фото: istockphoto.com/Shutthiphong Chandaeng

Фото: istockphoto.com/Shutthiphong Chandaeng

Оригинал
Сервис технической поддержки начал работать на инвестиционном портале Московской области, через этот сервис пользователи смогут получить разъяснения по работе портала, а также предложить те или иные нововведения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.


«С помощью сервиса «Техподдержка», используя форму обратной связи, можно будет оперативно решить опросы по взаимодействию с порталом. Кроме того, через «Техподдержку» любой желающий сможет прислать свои предложения по доработке платформы или внедрению новых опций», — отметили в министерстве.
Переписка со специалистами техподдержки инвестпортала ведётся в личном кабинете пользователя. А если возникли сложности с авторизацией, теперь можно заполнить «аварийную форму» на странице техподдержки и оставить свои контакты.

Читайте также:

Онлайн-услугу аттестации медиков Подмосковья оснастили сервисом предпроверки

Для предпринимателей запустили онлайн-конструктор экспортных контрактов

Жители Подмосковья оформили за неделю около 8,5 тыс. соцкарт
#мининвест мо
#инвестиции
#цифровизация
#портал
#московская область
#подмосковье
В Солнечногорске заработало предприятие по переработке полимерных отходов
06 декабря 2024, 12:32

Цех по переработке полимерных отходов запустила в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск компания «БАРСА Групп», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания «БАРСА Групп» запустила предприятие по производству упаковочных материалов в индустриальном парке «Есипово» год назад. Запуск нового цеха позволит компании не только увеличить объёмы производства, но и обеспечить себя сырьём: из полимерных отходов здесь будут делать гранулы, из которых производится стретч-плёнка для упаковки товаров, грузов, продуктов, и многого другого», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что с запуском нового цеха общий объём инвестиций компании «БАРСА Групп» в проект увеличился с 200 до 300 миллионов рублей, а количество занятых на предприятии рабочих вырастет с 30 до 55.

Читайте также:

На инвестпортале Подмосковья запустили сервис техподдержки

Ещё шести подмосковным компаниям возместили затраты на инженерную инфраструктуру

В Подольске запустили распределительный центр для АЗС «Нефтьмагистраль»
#мининвест мо
#солнечногорск
#производство
#переработка
#экономика
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЦБ высказались о вероятности снижения ключевой ставки в 2025 году
Советник Набиуллиной Тремасов усомнился в снижении ключевой ставки в 2025 году
06 декабря 2024, 11:37

Фото: istockphoto/Aleks_G

Не должно быть уверенности в том, что ключевая ставка станет снижаться в грядущем году, считает советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов.
«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — произнес он в рамках XXII Российского облигационного конгресса.

Перед этим экономист Денис Ракша рассказывал, что будет с ценниками в России в следующем году. Он отметил, что цены на товары могут расти поэтапно. Таким образом какие-то могут вырасти уже завтра, а какие-то — позже. Кроме того, аналитик упомянул девальвацию и инфляцию. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

Газпромбанк подтвердил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях

Эксперт оценил запрет на строительство малогабаритных квартир в Подмосковье

Британия признала зависимость от российской рыбы
#мир
#россия
#центробанк
#экономика
#ключевая ставка
#эльвира набиуллина
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Газпромбанк подтвердил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях
ГПБ: Газпромбанк остается единственным банком для расчетов в рублях
06 декабря 2024, 00:55

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Газпромбанк продолжает выполнять функции единственного уполномоченного банка, через который иностранные покупатели производят расчеты за поставки природного газа в рублях, сообщили в пресс-службе учреждения.
Несмотря на изменения в указе президента России Владимира Путина, обязательство оплаты через Газпромбанк остается в силе. 5 декабря был отменен пункт предыдущего указа, обязывавший иностранных покупателей газа проводить все операции исключительно через Газпромбанк до снятия санкций с финансовой организации.

Согласно новым правилам, Газпромбанк больше не участвует в конвертации валюты в рубли. Оплата считается завершенной, когда средства поступают на рублевый счет, открытый российским поставщиком газа в Газпромбанке.

Ранее в ноябре США ввели санкции против Газпромбанка и его шести дочерних структур за рубежом, что осложнило финансовые операции. 4 декабря стало известно, что акции «Газпрома» потеряли на бирже около 5% после данных о дивидендах.

Читайте также:

В Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа в Приднестровье

Премьер-министр Речан: Молдавия не будет выплачивать долг «Газпрому»

Песков ответил на вопрос о продаже «Северного потока – 2»
#сша
#санкции
#оплата
#покупатели
#счёт
#поставки
#газпром
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ещё шести подмосковным компаниям возместили затраты на инженерную инфраструктуру
05 декабря 2024, 22:51

Фото: пресс-служба компании «Инфаприм»

Ещё шесть промышленных предприятий Московской области получили субсидии для возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры. Средства распределили в рамках второго в этом году отбора. Первый провели в мае, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Около 645 млн рублей было распределено между победителями второго отбора. Всего в этом году в рамках этой меры поддержки распределили свыше 956 млн рублей. Их получили 10 компаний. Отборы завершены, средства доведены до победителей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, субсидии предоставляются промышленным предприятиям Подмосковья для возмещения затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на технологическое присоединение к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций.

Максимальный размер субсидии – 80 млн рублей при инвестициях от 100 млн, до 100 млн рублей при инвестировании от 1 млрд рублей и до 200 млн рублей – при инвестициях от 5 млрд рублей. Для проектов в отдалённых округах региона максимальный размер субсидии увеличен.

Подробнее о региональной программе поддержки промышленности можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

Читайте также:

На бизнес-завтраке в Кашире обсудили поддержку предпринимателей

Подмосковным учёным вручили губернаторские премии

Эксперт оценил запрет на строительство малогабаритных квартир в Подмосковье
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#бизнес
#промышленность
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На бизнес-завтраке в Кашире обсудили поддержку предпринимателей
05 декабря 2024, 22:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Вопросы поддержки предпринимателей стали главной темой бизнес-завтрака в Кашире, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Встреча прошла в городском парке в кафе «Гриль парк».
В неформальном мероприятии участвовали глава муниципалитета Михаил Шувалов, руководители предприятий «Тепофол», «Хлебъ Иван Давыдовъ», «Подворье» и крестьянско-фермерского хозяйства «Выросло».

Предприниматели подвели итоги работы за год и задали вопросы, решить которые может помочь администрация городского округа. Среди них – зимнее обслуживание дороги, ведущей к предприятию, получение субсидии на покупку оборудования, предоставление помещения для сельхозкооператива, обустройство подъездной дороги к новому складу.
«Проработаем все вопросы, прозвучавшие на встрече. Каждый из них важен для развития наших предприятий, а, следовательно, для жителей и всего округа. Задача – создать условия для работы бизнеса, для инвестирования, — подчеркнул Шувалов.
Предприниматели также поделились планами. Так, на производстве «Тепофол» к запуску готовится новый цех. КФХ «Выросло» планирует в следующем году выращивать голубику, клубнику, ежевику и малину с использованием высоких туннелей, что повысит урожайность, строит планы по открытию нового направления – агротуризма. «Подворье» увеличит площадь садов с яблоневыми, сливовыми и ореховыми деревьями. А на предприятии «Хлебъ Иван Давыдовъ» достраивают новый склад.

Читайте также:

Каширские волонтёры почтили память героев Великой Отечественной войны

Каширские долголеты осмотрели достопримечательности подмосковного Чехова

Власти округа Кашира проведут выездную администрацию в посёлке Зендиково
#кашира
#михаил шувалов
#предприниматели
#бизнес
#экономика
#ферма
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным учёным вручили губернаторские премии
05 декабря 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

14 лауреатов и один авторский коллектив стали обладателями губернаторских премий молодым учёным и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций за 2024 год. Награды вручила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Эта премия – признание заслуг тех, кто вносит значимый вклад в развитие науки и технологий страны. Достижения оценивались с учётом приоритетов региона, новизны разработок и результатов. Размер каждой премии – 700 тыс. рублей. Награды получили молодые учёные и специалисты, работающие в области химии, физики, биологии и технических наук», – сказала Зиновьева.
Получателями премии стали Институт физики твёрдого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН из Черноголовки, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН из Серпухова, Объединённый институт ядерных исследований из Дубны, НПП «Исток» им. Шокина из Фрязина и другие.

В число лауреатов вошёл проект научного сотрудника Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, кандидата химических наук Азата Акбулатова. Он разработал методы повышения эффективности преобразования света и стабильности солнечных батарей.

А Дмитрий Никифоров из ОИЯИ получил премию за разработку высокотехнологичных криогенных систем для мегасайенс-проекта – ускорительного комплекса NICA.

Читайте также:

В Подольске запустили распределительный центр для АЗС «Нефтьмагистраль»

Подмосковный бизнес сэкономил при поддержке региона более 4 млрд рублей

В Подмосковье распределят гранты на компенсацию затрат по инвесткредитам
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#премия
#губернатор
#ученые
#наука
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт оценил запрет на строительство малогабаритных квартир в Подмосковье
Лазовский: запрет на строительство студий в Подмосковье вызовет рост цен
05 декабря 2024, 16:31

Фото: istockphoto/simpson33

Запрет на строительство малогабаритных квартир в подмосковном регионе вызовет рост цен на них на рынке вторичного жилья, ведь их станет меньше. В остальном с учетом новых правил ценник не изменится. Об этом заявил Life аналитик Максим Лазовский.
Он предрек возможное повышение спроса на студии в декабре, поскольку они заинтересуют инвесторов, которые захотят купить их именно на первичном, а не на вторичном рынке.

По словам эксперта Яны Глазуновой, элитный сегмент не предполагает квартир, метраж которых составляет 28 метров. Средняя стоимость увеличится за счет роста средней площади в комфорт- и бизнес-классах.

А вот по мнению специалиста Ксении Гришковец, в ближайшее время не стоит ожидать рост ценника на подмосковные микроквартиры. По ее мнению, сейчас дефицита таких квартир на «первичке» не наблюдается, их можно реализовывать весьма продолжительный период времени. Гришковец добавила, что все может поменяться за пару лет.

Читайте также:

Продукты, ЖКХ, бензин: экономист Ракша раскрыл, что будет с ценами в РФ в 2025 году

Орешкин: доход от повышения ключевой ставки есть только у небольшой доли населения

Подмосковный бизнес сэкономил при поддержке региона более 4 млрд рублей
#мир
#россия
#подмосковье
#новости подмосковья
#квартиры
#жильё
#цены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британия признала зависимость от российской рыбы
ВАРПЭ: Британия признала зависимость от российской рыбы отказом от новых пошлин
05 декабря 2024, 10:24

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания признала зависимость от российской рыбы, отказавшись от новых пошлинных ограничений. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).
В организации пояснили, что речь идет об автономных тарифных квотах (ATQ), установленных британскими властями с 1 января 2021 года. Эти ограничения ввели после выхода страны из Европейского союза. Основные положениям этих квот гласят, что в страну можно ввозить продукцию из трески, минтая, а также различные виды креветок и тростниковый сахар в беспошлинном режиме.

Но при этом российские экспортеры не могли пользоваться этой льготой. Для них в 2022 году была введена пошлина в размере 35% на ряд товаров, включая рыбу, морепродукты и рыбопродукцию, что практически свело на нет прямые поставки этих товаров из России в Британию.

Уточняется, что продукция, которая была произведена из российского сырья в третьих странах, не попадала под ограничения. Чем, в том числе, воспользовался Китай, значительная часть экспорта которого производится из российских ингредиентов. По данным ВАРПЭ, импортируя такую продукцию, Лондон признал, что не может обходиться без рыбы из РФ.

Читайте также:

Акции «Газпрома» потеряли на бирже около 5% после данных о дивидендах

Путин: Запад пытался нанести стратегическое поражение экономике России

Раскрыты причины подорожания рыбы и икры
#китай
#сахар
#страны
#продукция
#ограничения
#акции
#поставки
#запад
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Водочный король» лишился 10 млн евро после национализации спиртзавода
Шефлер потерял 10 млн евро после национализации спиртзавода
05 декабря 2024, 10:18

Фото: iStock/Nordroden

Люксембургский холдинг Amber Beverage Group, владельцем которого является Юрий Шефлер (бизнесмен и ряд его компаний признаны Тамбовским районным судом экстремистским объединением), представил убытки от передачи её тамбовского спиртзавода «Амбер Талвис» государству.
Как пишет РБК со ссылкой на финансовую отчётность Amber Beverage Group, потери предприятия составили €10,1 млн за девять месяцев 2024 года. Холдинг пытался оспорить решение о передачи её активов государству, но оно продолжило действовать.

По итогам девяти месяцев текущего года выручка холдинга упала до €273,4 млн (с €335,1 млн годом ранее). Операционная прибыль уменьшилась на 70%, с €10,6 млн до €3,1 млн, а убыток за указанный период составил €7,1 млн, в отличие от предыдущего года, когда компания заработала €8,6 млн. Общий долг холдинга достиг 106 млн евро.

Одной из причин таких низких показателей, по данным холдинга, является «поэтапное снижение темпов роста» на ключевых рынках (Прибалтики, Британии и США), снижение объёма производства водки Stoli, а также перепроизводство текилы (два предприятия находятся в Мексике).

Курсы доллара и евро от ЦБ упали практически на два рубля
Курсы доллара и евро от ЦБ упали практически на два рубля

Чтобы исправить своё финансовое положение, Amber Beverage Group Holding планирует продать непрофильные активы и привлечь инвестиции.
Amber Beverage Group Holding занимается производством алкогольной продукции (всего около 1400 брендов, среди них: Rooster Rojo и KAH, виски The Irishman и Writers’ Tears, Riga Black Balsam, водка Moskovskaya и другие).

В июне 2024 года Генпрокуратура обратилась в Тамбовский районный суд с требованием национализировать «Амбер Талвис» и калининградское АО «СПИ-РВВК» вместе с дочерней структурой ООО «РВВК». По данным газеты «Коммерсант», поводом для этого стала деятельность противоправного объединения.

Читайте также:

Стало известно о сокращении план выпуска двигателей для российских самолетов

Акции «Газпрома» потеряли на бирже около 5% после данных о дивидендах

Продукты, ЖКХ, бензин: экономист Ракша раскрыл, что будет с ценами в РФ в 2025 году
#евро
#водка
#инвестиции
#генпрокуратура
#предприятия
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате