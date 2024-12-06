На инвестпортале Подмосковья запустили сервис техподдержки

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Сервис технической поддержки начал работать на инвестиционном портале Московской области, через этот сервис пользователи смогут получить разъяснения по работе портала, а также предложить те или иные нововведения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«С помощью сервиса «Техподдержка», используя форму обратной связи, можно будет оперативно решить опросы по взаимодействию с порталом. Кроме того, через «Техподдержку» любой желающий сможет прислать свои предложения по доработке платформы или внедрению новых опций», — отметили в министерстве.Переписка со специалистами техподдержки инвестпортала ведётся в личном кабинете пользователя. А если возникли сложности с авторизацией, теперь можно заполнить «аварийную форму» на странице техподдержки и оставить свои контакты.
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