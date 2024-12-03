Жители Подмосковья оформили за неделю около 8,5 тыс. соцкарт

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Онлайн-услугой ««Социальная карта жителя Московской области», размещённой на подмосковном госпортале, на прошлой неделе воспользовались около восьми с половиной тысяч раз, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга находится в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Для оформления социальной карты пользователь должен авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму-заказ. Готовую карту можно будет получить в МФЦ, выбранном при заполнении формы», — говорится в сообщении.Отмечается, что если соцкарту заказывают для ребёнка, «умный сервис», которым оборудована услуга, автоматически проверит данные и выведет список детей, на которых можно провести оформление.
Всего с начала текущего года онлайн-услугой по оформлению соцкарты воспользовались около 450 тысяч жителей Московской области.
Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, как записаться к нотариусу через «Госуслуги»
В Подмосковье оцифровали переоформление договора на газ
На портал госуслуг Подмосковья подано 11,5 тыс. уведомлений о сносе здания
Лев Каштанов