Онлайн-услугу аттестации медиков Подмосковья оснастили сервисом предпроверки

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Сервис предпроверки подключили к услуге подмосковного госпортала по аттестации медицинских и фармацевтических работников Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Медицинские работники Подмосковья могут через областной портал госуслуг подать заявление на присвоение квалификационной категории и получить результат. Теперь эта услуга оптимизирована: добавлен сервис предпроверки ранее поданного заявления. Этот сервис поможет уменьшить количество отказов из-за дублирования заявлений», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Услуга по аттестации медработников размещается в разделе «Личные документы» — подразделе «Документы для отдельных случаев». Заявитель должен авторизоваться, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Затем необходимо будет пройти очное тестирование.
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