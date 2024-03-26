На кабельном заводе в Воскресенске будет создано около 150 рабочих мест

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Около 150 рабочих мест появится в городском округе Воскресенск благодаря открытию кабельного завода компании «Белтелекабель», строительство нового производства уже началось, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в этот промышленный проект составляют 740 миллионов рублей, при этом 150 миллионов из этой суммы компания получит от регионального Фонда развития промышленности в виде льготного займа на покупку оборудования. На предприятии откроется около 150 вакансий для местных жителей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.На предприятии в Воскресенске планируется выпускать сигнально-блокировочные и волоконно-оптические кабели. Запустить завод должны в третьем квартале текущего года.
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