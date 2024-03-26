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На кабельном заводе в Воскресенске будет создано около 150 рабочих мест

26 марта 2024, 10:41
Фото: iStock/FactoryTh

Фото: iStock/FactoryTh

Около 150 рабочих мест появится в городском округе Воскресенск благодаря открытию кабельного завода компании «Белтелекабель», строительство нового производства уже началось, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Инвестиции в этот промышленный проект составляют 740 миллионов рублей, при этом 150 миллионов из этой суммы компания получит от регионального Фонда развития промышленности в виде льготного займа на покупку оборудования. На предприятии откроется около 150 вакансий для местных жителей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
На предприятии в Воскресенске планируется выпускать сигнально-блокировочные и волоконно-оптические кабели. Запустить завод должны в третьем квартале текущего года.

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#завод
#воскресенск
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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Экспорт подмосковной пищевой продукции в Армению вырос на 12%
26 марта 2024, 11:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Молочную и мясную продукцию, а также кондитерские изделия, произведённые в Московской области, экспортируют в Армению, по итогам минувшего года объём экспорта этих товаров увеличился на 12% по сравнению с показателями годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Об общем объёме поставок рассказал глава министерства Владислав Мурашов.

«В 2023 году из Московской области в Армению экспортировали около 7 тысяч тонн мясных продуктов, более 2,5 тысячи тонн молочной продукции и около 3 тысяч тонн кондитерских изделий», — уточнил Мурашов.
Он также рассказал о главных предприятиях-экспортёрах, поставляющих продукцию для армянского рынка. Это Дмитровский молочный завод, где выпускают глазированные сырки, мороженое и сывороточные напитки, Раменский кондитерский комбинат, производящий пирожные, пироги и мини-рулеты, а также серпуховская компания «Маревен Фуд Сэнтрал», выпускающая овсяные каши и лапшу быстрого приготовления, а также напитки.

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На кабельном заводе в Воскресенске будет создано около 150 рабочих мест

Компания из Щёлкова стала лидером по экспорту в Подмосковье

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#пища
#экспорт
#экономика
#минсельхозпрод мо
#армения
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
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Компания из Щёлкова стала лидером по экспорту в Подмосковье
26 марта 2024, 10:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

Компания ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» из Щёлкова стала победителем в номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий» среди МСП по результатам деятельности за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Конкурс проводился для привлечения к эспорту большого количества компаний и находжению среди них лидеров.

«МЕТИЗ» – лидер по производству комплектующих для протезов конечностей на российском рынке. Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растёт и обеспечивает округ рабочими местами. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую поддержку для реализации намеченного», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Стоит отметить, что щёлковская компания занимается производством модулей для различных протезов и экспортирует их в 40 стран мира и отправляет их для бойцов в зону спецоперации.

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#подмосковье
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#экспорт
#лидер
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Politico: выделенные США в марте $300 млн для Украины были потрачены еще в ноябре
26 марта 2024, 07:31

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Пакет помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ) на сумму $300 млн, выделенный Конгрессом США в марте, на самом деле использовали в Киеве ещё в ноябре 2023 года. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на собственные осведомлённые источники.
Указанная сумма вошла в те 1,2 триллиона долларов, которые Джо Байден и его команда потратили, пытаясь избежать нависающего над ними шатдауна.

Правда, по словам представителя вашингтонской администрации, даже реально выделенная подобная сумма никак не изменила бы событий на фронте. По факту, выделенные средства сейчас являются недоступными, а согласование деталей транша — всего лишь не что иное, как символический жест Белого дома, которым тот показал, что «не выходит из игры».

Ранее в американском Конгрессе подготовили новый законопроект, который предполагает помощь Вооружённым силам Украины. Помимо средств на защиту границы Соединённых Штатов, авторы проекта предлагают выделить 66,32 миллиарда долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением некоторое время назад выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также заявила, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#конгресс сша
#украина
#финансирование
#деньги
#всу
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The Times: Санкции против алмазов из России вызвали хаос на мировом рынке
26 марта 2024, 06:25

Фото: iStock/onsuda

Введение санкций против российских алмазов «вызвало хаос на международном ювелирном рынке», пишет влиятельное британское издание The Times. По его данным, трейдеры жалуются на длительные задержки с поставками, возникшие из-за того, что поступающие в Евросоюз (ЕС) алмазы должны отправлять в Антверпен для проверки их происхождения.
Также сотрудники отрасли пожаловались на дополнительные расходы и недовольство клиентов. Один из работников сферы торговли алмазами сказал газете, что теперь на выполнение каждого заказа уходит до двух недель.

«То, что происходит сейчас, является прелюдией к гораздо более масштабным потрясениям в конце года, которые могут привести к существенному росту цен»,— сказал другой представитель отрасли.

Противники введенных Евросоюзом санкций напоминают, что другие алмазные центры, — такие как Индия, Дубай и Тель-Авив, — не вводили подобных санкций в отношении российских алмазов. Из-за этого российская компания АЛРОСА, монополист в сфере алмазодобычи, «почувствовала незначительное влияние на свои продажи» после ограничений со стороны ЕС.

Ранее РИА Новости, сославшись на прокуратуру Антверпена, сообщило о том, что в Бельгии провели обыски в рамках расследования уголовного дела по поводу якобы импорта «санкционных» российских алмазов после введения санкций. По информации бельгийских прокуроров, в ходе следственных мероприятий задержали четверых мужчин в возрасте 41, 43, 47 и 64 лет, а также документы как на цифровых, так и на бумажных носителях.

Введение антироссийских санкций в отношении алмазов может обернуться замещением на рынке природных камней искусственными, из-за чего возникнет проблема глобального масштаба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023. Чиновник отметил, что страны «Большой семерки» и Европейский союз хотят запретить поставки алмазов на свои рынки, за счет механизма сертификации всех партий через AWDC или GIA. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может составить конкуренцию российскому производству алмазов, поэтому заместить его не получится.

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#экономика
#санкции
#россия
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Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года
26 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/ vchal

Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года — €1713 за килограмм, сообщает РИА Новости на основании открытых данных.
Россия поставляет в ЕС в основном обогащенный уран. Его стоимость для союза растет последние три года. Так, в 2021 году она равнялась 678 евро за килограмм, в 2022 году — 1163 евро, а по итогам 2023 года достигла 1713 евро. Таким образом для ЕС цена выросла за санкционный период в 2,5 раза. Более того, это максимальное среднегодовое значение с 2013 года, когда этот показатель равнялся 2004 евро, что является рекордом в современной истории.

Объемы поставок российского обогащенного урана в ЕС по итогам минувшего года составили 253 тонны на 430 млн евро. На Россию пришлось 19% всех его покупок европейскими странами. Россия уступила Великобритании (с долей в 28%) и Нидерландам (20%).

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#россия
#евро
#цена
#ес
#торговля
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Сквоттеры покинули дом Воложа в Амстердаме спустя полтора года
26 марта 2024, 03:58

Фото: iStock/ G-o-o-d-M-a-n

Сквоттеры, которые прожили полтора года в доме сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме, покинули его. Об этом сообщает Telegraaf со ссылкой на адвоката бизнесмена Джона Вулфса.
По словам Вулфса, Волож «радостно отреагировал» на это, и в какой-то момент сможет снова туда переехать.

В каком состоянии находится дом, он пока не знает. В апелляции говорилось, что зданию был нанесен значительный ущерб, а соседи жаловались на большое количество мусора, рассказал юрист.

Сквоттинг — самовольное заселение покинутых или незанятых квартир или зданий посторонними лицами.

Две недели назад бизнесмена исключили из санкционного списка Евросоюза, где тот числился с июня 2022 года. Сквоттеры поселились в доме Воложа в октябре того же года.

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#ес
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Юрист назвал признаки того, что у банка скоро отзовут лицензию
Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию
26 марта 2024, 02:43

Фото: iStock/ ultramarine5

Четыре главных признака предстоящих проблем с лицензией банка назвал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, передает агентство «Прайм».
Первый — внезапный подъем ставок по депозитам выше рынка. Уточнение: если это не является частью PR-акции для отдельных категорий вкладчиков, а объявляется для всех. Это может говорить о том, что дела у банка идут неважно и ему нужны деньги

Второй — введение ограничений на вывод средств.

Третий — корректировка графика работы отделений, либо сокращение их числа.

Эти две меры могут вводиться для того, чтобы помешать клиентам снять деньги, либо для оптимизации финансовых процессов.

Четвертый — массовый вывод средств юрлицами, что можно проверить по отчетам банка. Как правило, бизнес хорошо осведомлен о состоянии дел в кредитной организации, где хранятся его деньги, отмечает специалист.

Кроме того, опасения может вызвать участие банка в судебных процессах, о чем можно узнать, обратившись в банк напрямую или на сайте ФССП. О крупных делах пишут в прессе, обращает внимание Гусятников.

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#акции
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Назван реальный рост зарплаты в России в 2023 году
26 марта 2024, 00:44

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Номинальный рост зарплат в 2023 году составил 14%, реальный же рост доходов достиг отметки в 7,8%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его выступление опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.
«Индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт», — сказал глава российского кабмина.

В начале марта Росстат сообщил, что уровень населения страны за чертой бедности за прошедший год сократился с 9,8% до 9,3%. Также там рассказали, что задолженность по зарплате за этот период снизилась на 46%, задержанную заработную плату удалось вернуть 300 тыс. работникам.

Вице-премьер России Татьяна Голикова тем временем утверждает, что реальная зарплата за последние шесть лет выросла более чем на 60%.

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Экономист Перепелица спрогнозировал доллар до 95 рублей в апреле
25 марта 2024, 22:11

Фото: istockphoto.com/Irina Tiumentseva

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица предположил, что доллар в апреле будет стоить до 95 рублей.
«Рынки отреагировали снижением курса рубля на последние трагические события. В апреле можно ожидать дальнейшее снижение национальной валюты до 95 руб. за доллар. Это может быть связано с увеличением оттока капитала на фоне усиления террористической опасности», — пояснил в беседе с Газета.ру Перепелица.

По его словам, при снижении террористической опасности, негативные факторы, влияющие на курс, уже к лету будут нивелированы.

Ранее аналитик Денис Буйволов объяснял рост доллара выше 93 рублей произошедшим в пятницу терактом в «Крокус Сити Холле».

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