В Подмосковье откроют около 150 предприятий на «Земле за 1 рубль»

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Почти 150 предприятий будет запущено на подмосковных земельных участках, полученных инвесторами по льготной программе «Земля за 1 рубль», направленной на развитие импортозамещения в регионе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Программа «Земля за 1 рубль» была запущена в марте 2022 года. За это время 143 инвестора получили за символическую цену участки, на которых запустят 147 предприятий. Общий объём инвестиций в проекты превысил 108 миллиардов рублей», — рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.Она добавила, что 29 производственных проектов уже вышли на этап строительства.
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