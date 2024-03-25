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В Подмосковье откроют около 150 предприятий на «Земле за 1 рубль»

25 марта 2024, 15:50
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Почти 150 предприятий будет запущено на подмосковных земельных участках, полученных инвесторами по льготной программе «Земля за 1 рубль», направленной на развитие импортозамещения в регионе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Программа «Земля за 1 рубль» была запущена в марте 2022 года. За это время 143 инвестора получили за символическую цену участки, на которых запустят 147 предприятий. Общий объём инвестиций в проекты превысил 108 миллиардов рублей», — рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что 29 производственных проектов уже вышли на этап строительства.


В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что цель программы — не просто предоставить землю на чрезвычайно выгодных условиях, но и упростить процесс запуска импортозамещающих производств. Она также сообщила, что в рамках программы инвесторам было передано около 200 земельных участков общей площадью более 700 га.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#московская область
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Украина выплатит миллиарды долларов МВФ за обслуживание кредитов
Почти $3 млрд должна выплатить Украина МВФ за обслуживание кредитов
25 марта 2024, 06:46

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В 2024 году Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 2,19 миллиарда SDR – около 2,9 миллиарда долларов – за обслуживание ранее выданных кредитов. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.
Отмечается, что пик выплат придется на март и сентябрь текущего года – каждый раз МВФ необходимо выплачивать 705,5 миллиона долларов.

По данным МВФ, Украине также придется выплатить 3,03 миллиарда долларов в 2025 году, 2,55 миллиарда долларов – в 2026 году, 1,63 миллиарда долларов – в 2027 году и еще 1 миллиард SDR к 2030 году. В общей сложности Киеву придется выплатить 14,406 миллиарда долларов США.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине очередного третьего транша кредита в размере около 880 миллионов долларов США.

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#кредиты
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#долги
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ПСБ спишет задолженности по кредитам пострадавших в «Крокусе»
23 марта 2024, 20:31

Фото: iStock/prim91

ПСБ спишет все кредиты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пресс-служба кредитной организации сообщила в беседе с РИА Новости.
Также представительство банка выразило глубокие соболезнования всем пострадавшим и их близким.

Кроме того, о списании кредитов пострадавшим заявили и другие крупные российские банки, среди которых Альфа-банк, Сбербанк, «Тинькофф» и «Газпромбанк».

По последним данным Следственного комитета России в результате теракта погибли 133 человека. Ещё 140 пострадали. Они проходят лечение в больницах Москвы и Подмосковья.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

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#долги
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#крокус сити холл
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«Русский стандарт» спишет кредиты погибшим при теракте в подмосковном «Крокусе»
23 марта 2024, 19:44

Фото: iStock/alexialex

Банк «Русский стандарт» спишет кредиты погибшим и урегулирует задолженности пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что подобные меры пообещали выполнить в ВТБ, «Альфа-банке», «Совкомбанке», «Хоум банке», «Газпромбанке» и «Тинькофф». При этом Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что по три миллиона рублей получат близкие погибших, также по миллиону рублей получат пострадавшие, находящиеся в стационаре.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#подмосковье
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#кредит
#крокус сити холл
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Названа сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта
Сумма ущерба «Крокусу» из-за теракта может превысить 11 миллиардов рублей
23 марта 2024, 19:02

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян заявил в беседе с РИА Новости, что приблизительная сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта может достичь 11,4 миллиарда рублей.
По словам Манасяна, стоимость ущерба за квадратный метр равна 250-300 тысяч рублей. Отметим, что площадь концертного зала составляла 38 тысяч квадратных метров.

Эксперт отметил, что «Крокус» был одной из лучших концертных площадок. На его восстановление, по мнению специалиста, уйдет примерно 10 месяцев.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
#ущерб
#теракт
#деньги
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Глава АРБ Тосунян заявил о вреде высокого процента на кредиты для экономики
22 марта 2024, 21:24

Фото: istockphoto.com/champpixs

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что высокий процент по ипотеке и потребительским кредитам наносят вред всей экономики страны.
«Банки стараются активизировать свою работу и выдачу кредитов. Кредитные карты — это одна из форм выдачи потребкредитов. При этом последние пять лет доля потребительского сегмента сокращалась. И это должно было показать и регуляторам, и другим финансовым властям, что это мешает развитию экономики и развитию банковской системы», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Тосунян.

Он уточнил, что сейчас есть условия для новых накопительных инструментов для ипотеки и повышения объёмов потребительского кредитования.

Ранее юрист Дарья Коровина рекомендовала для более скорого погашения ипотеки отправлять все премии и дополнительный доход на досрочные платежи.

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#банки
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#кредитные каникулы
#экономика
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Петербург планирует особый проект для китайских инвесторов
Петербург рассматривает опыт белорусско-китайского парка «Великий камень»
22 марта 2024, 20:27

Фото: istockphoto.com/Alleksander

В Санкт-Петербурге хотят рассмотреть опыт создания Белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» и реализовать подобный проект с привлечением китайских инвесторов.
Так, китайские инвесторы могут прийти в особую экономическую зону «Санкт-Петербург».

«Китайцы смотрят на Петербург и Ленобласть уже много лет. Возможно, сейчас наступил момент начинать. Губернатор Александр Беглов говорит, то Петербург – не только центр туризма и культурная столица, но и столица промышленности. Здесь проводятся международные форумы, кадры в городе есть. Если начать, то можно и «Великий камень» со временем обогнать», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган.

Ранее зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что более 27 млрд рублей инвестиций в Подмосковье приходится на долю проектов компаний с участием китайского капитала.

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#россия
#экономика
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Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт
РБК: Autodesk запретила российским компаниям с 20 марта использовать свой софт
22 марта 2024, 19:48

Фото: istockphoto / dusanpetkovic

Американская компания по разработке программного обеспечения Autodesk запретила российским фирмам пользоваться ее продуктами, сообщает РБК со ссылкой на письмо от компании.
«Вы (клиенты Autodesk) не должны разрешать ни одной из своих российских дочерних компаний или третьим лицам, базирующимся в России или являющимся российскими юридическими лицами, использовать наши продукты и услуги», — говорится в официальной рассылке.
Это решение компания объяснила ограничениями, налагаемыми 12-м пакетом санкций Европейского союза против России.

Autodesk, Inc. — один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения для различных отраслей, таких как промышленное и гражданское строительство, машиностроение, а также рынок информационных технологий и развлечений.

Компания была основана в 1982 году. В марте 2022 года Autodesk временно приостановила свою деятельность в России в связи с санкциями, но до настоящего момента не запрещала использование своих продуктов.

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#минцифры
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Самыми активными работодателями в ОЭЗ Подмосковья стали высокотехнологичные компании
22 марта 2024, 19:28

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работодателями среди резидентов ОЭЗ, которые предложили жителям Подмосковья наибольшее число вакансий, стали высокотехнологичные предприятия. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«В прошлом году порядка 60% рабочих мест было создано на предприятиях по проектированию сложных и технических систем – всего более 1,1 тыс. В сфере био- и медицинских технологий создано свыше 260 рабочих мест, в пищевой промышленности – порядка 200, а в IT-секторе и у производителей товаров народного потребления – около 100», – говорится в сообщении.
По данным министерства, в Московской области работают пять особых экономических зон, в которых заняты свыше 200 компаний-резидентов. Всего они создали более 10 тыс. рабочих мест.

В Мининвесте напомнили, что особые экономические зоны представляет собой территорию с льготным режимом ведения предпринимательской деятельности. Там также может быть применена процедура свободной таможенной зоны.

Резиденты ОЭЗ могут пользоваться налоговыми преференциями – льготной ставкой налога на прибыль, временным освобождением от земельного и транспортного налогов, налога на имущество и многим другим.

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#трудоустройство
#московская область
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Набиуллина: Российская экономика прошла пик перегрева
22 марта 2024, 19:04

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России наблюдается перегрев экономики, однако его пик уже пройден.
«Перегрев или превышение спроса над возможностями наращивания предложений, это величины количественно неизменяемые, но один из показателей уровня перегрева это инфляция. Мы видим, что сейчас происходит замедление инфляции. В этом смысле можно говорить, что пик перегрева пройден», — ответила Набиуллина на соответствующий вопрос корреспондента Газета.ру.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков проводится целенаправленно. При этом, по её словам, отзыв лицензии является крайней мерой, предшествующей системной работе.

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#работа
#лицензии
#цб
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