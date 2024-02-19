На международной выставке в ОАЭ представили продукцию 12 подмосковных компаний

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
12 компаний из Московской области стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2024, стартовавшей в Дубае. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Наши производители стали участниками коллективного стенда региона. Он организован Фондом поддержки ВЭД Московской области, который не только помог решить все организационные вопросы экспонентов, но и взял на себя связанные с выставкой расходы. Из 12 компаний, ставших участниками стенда в этому году, девять приняли участие в выставке впервые», – отметила зампред.В прошлом году Подмосковье установило на Gulfood рекорд: участниками мероприятия стали сразу 20 компаний региона. Это наибольшее число участников за всю историю работы фонда.
В числе участников этого года: производитель рыбных продуктов «ДОКТОР ЭЛИС», изготовитель растительного мяса и мясных продуктов Комбинат «НАРЭКОПРОД», производитель варенья, джемов и повидла «Фалкон Трейдинг», и другие подмосковные компании. В основном они выпускают растительное масло, чай, пельмени, натуральные оболочки для колбас, замороженные овощи и сухие бульоны.
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Лора Луганская