Международная конференция «Ягоды России» собрала в Химках свыше 500 участников

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Ерофеева
Более 500 участников из регионов России и ещё 12 стран приняли участие в VII Международной конференции «Ягоды России 2024», которая прошла в химкинской деревне Голиково. На конференцию собрались участники Ягодного союза, в который входят более 100 компаний и предприятий. Среди них – крупнейшие производители ягод в стране и небольшие фермерские хозяйства.
«Главная задача конференции – обменяться мнениями и опытом, почувствовать себя внутри отрасли, понять, что хозяйство не в одиночестве решает свои проблемы. Кроме того, на выставке производителей представлено около 60 экспонентов с разными продуктами, услугами, оборудованием и посадочным материалом. Сама конференционная программа – это обучение и информация передовому опыту в области выращивания ягод, новых сортов и элементов технологий», – рассказала гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.Московскую область представили около 10 компаний из Химок, Коломны, Красногорска и других городских округов.
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