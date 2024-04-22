Подмосковным фермерам рассказали, как попасть на консультацию по получению гранта

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Еженедельные консультации по широкому спектру вопросов — от получения гранта до выращивания новых культур — проводят для начинающих фермеров в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Сегодня у начинающих фермеров возникает множество вопросов: от создания хозяйства до сбыта продукции. Наша задача — найти подход к каждому из них и помочь во всех начинаниях. Поэтому было принято решение проводить (для фермеров – прим. ред.) еженедельные консультации», — цитируются в сообщении слова главы Центра агропромышленного развития Московской области Алексея Семёнова.Для того, чтобы получить личную консультацию, фермер должен оставить заявку на горячей линии портала «Мой бизнес». Кроме того, можно позвонить в Центр фермерских компетенций Московской области по телефону: 8-498-602-29-33.
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