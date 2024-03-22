На новом кондитерском производстве в Чехове создадут около 50 рабочих мест

Фото: Елена Лабзина
Около 50 новых рабочих мест появится в городском округе Чехов благодаря запуску нового производства кондитерских изделий, инвестор проекта — компания «Орбита», передаёт корреспондент Елена Лабзина.
Сейчас уже получено разрешение на строительство, ведётся поиск подрядчика на возведение объекта, рассказала директор компании Мафтуна Шарипова.
Она также рассказала, что сейчас предприятие временно работает в Домодедове, на производстве заняты 15 человек. Полностью перевести производство в Чехов планируется до конца года.
Участок под строительство предприятия компания-инвестор получила в рамках льготной региональной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль». По этой программе земля предоставляется в аренду за один рубль на три года. Если проект окажется успешным, арендатору предоставят возможность выкупить землю на 15% от её кадастровой стоимости.
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«Сейчас подготовительный этап: проводится тендер для выбора подрядчика. Подписаны акты для подготовки земли: выравнивание участка, подведение электричества, канализации. Надеемся к началу лета возвести каркас производственного здания. Расширение нашего производства даст округу более 50 рабочих мест», — отметила Шарипова.
Участок под строительство предприятия компания-инвестор получила в рамках льготной региональной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль». По этой программе земля предоставляется в аренду за один рубль на три года. Если проект окажется успешным, арендатору предоставят возможность выкупить землю на 15% от её кадастровой стоимости.
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Лев Каштанов