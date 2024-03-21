Под мебельную фабрику в Подмосковье за 1 млрд рублей предоставили льготную землю

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО
Компания «Комфорт М-8» построит новый промышленный комплекс по производству мебели в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-служба Миниинвеста Московской области.
Земельный участок под проект инвестор получил по упрощённой процедуре – без проведения торгов. Заявленный объём инвестиций превышает 1 млрд рублей. «Компания увеличит действующее производство мебели за счёт строительства нового промышленного комплекса. Его запуск запланирован на 2027 год. На производстве создадут порядка 80 новых рабочих мест», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Действующее производство компании ежедневно выпускает 120 тонн продукции. Это офисная и кухонная мебель. Запуск нового комплекса позволит нарастить производственные мощности и расширить линейку продукции.
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Лора Луганская