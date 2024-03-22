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В Подмосковье прошло заседание по регулированию розничной продажи

22 марта 2024, 10:23
Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей

Комитет по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной Думы провел расширенное заседание «О совершенствовании законодательного регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах». Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Мероприятие проводилось из-за частных жалоб населения на заведения, торгующие спиртными напитками, расположенные на первых этажах многоквартирных домов.

«В ходе дискуссии было внесено предложение на ограничение времени розничной продажи пива и пивных напитков организациями, не имеющими лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции периодом с 8:00 до 23:00. Указанное ограничение затронет менее 10% организаций, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, не вызовет ощутимых потерь консолидированного бюджета Московской области, будет способствовать укреплению общественного порядка», — отметили в пресс-службе.


Кроме этого, бизнес-омбудсмен Владимир Головнёв подчеркнул, что данное предложение также учитывает и интересы предпринимателей, при ​этом не влечет для них сильных негативных последствий.

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На новом кондитерском производстве в Чехове создадут около 50 рабочих мест
22 марта 2024, 10:39

Фото: Елена Лабзина

Около 50 новых рабочих мест появится в городском округе Чехов благодаря запуску нового производства кондитерских изделий, инвестор проекта — компания «Орбита», передаёт корреспондент Елена Лабзина.
Сейчас уже получено разрешение на строительство, ведётся поиск подрядчика на возведение объекта, рассказала директор компании Мафтуна Шарипова.

«Сейчас подготовительный этап: проводится тендер для выбора подрядчика. Подписаны акты для подготовки земли: выравнивание участка, подведение электричества, канализации. Надеемся к началу лета возвести каркас производственного здания. Расширение нашего производства даст округу более 50 рабочих мест», — отметила Шарипова.
Она также рассказала, что сейчас предприятие временно работает в Домодедове, на производстве заняты 15 человек. Полностью перевести производство в Чехов планируется до конца года.

Участок под строительство предприятия компания-инвестор получила в рамках льготной региональной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль». По этой программе земля предоставляется в аренду за один рубль на три года. Если проект окажется успешным, арендатору предоставят возможность выкупить землю на 15% от её кадастровой стоимости.

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#кондитерские изделия
#экономика
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Центробанк отозвал лицензию у еще одного российского банка
Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела»
22 марта 2024, 09:40

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела» с 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
Кредитная организация прежде занимала 321 место в банковской системе РФ.

Причина, по которой финансовый регулятор пошел на эту меру, стало нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность. Вкладчикам организация вернет остаток средств, однако их сумма не должна превышать более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

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Названы популярные у россиян страны для покупки недвижимости в 2024 году
22 марта 2024, 07:34

Фото: iStock/ Kirpal Kooner

В 2024 году в число самых востребованных стран, где россияне покупают жилье, вошли Турция, Кипр, Таиланд, ОАЭ и Франция. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Ricci | зарубежная недвижимость». Ее эксперты проанализировали рынок зарубежной недвижимости Европы и Азии.
Отмечается сохранение высокого покупательского интереса со стороны россиян. Так, количество сделок по покупке россиянами объектов в вышеуказанных странах выросло в этом году почти на 10% по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Чаще всего граждане РФ приобретают дома, квартиры или апартаменты для отдыха и собственного проживания, диверсификации активов, а также получения иммиграционного статуса.

Эксперты также обращают внимание, что сейчас в наиболее востребованных локациях спрос существенно превышает качественное предложение.

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Банки впервые с осени подняли лимиты по кредиткам для россиян
22 марта 2024, 04:27

Фото: iStock/ BernardaSv

Средний размер лимита по кредитным картам в феврале вернулся к росту после четырех месяцев снижения и достиг 96,6 тыс. руб. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
С сентября показатель падал, потеряв 12,2% от пикового значения 106,4 тыс. руб. За февраль он прибавил 3,4%.

Также вернулись к росту средний чек по кредиткам и выдачи: в феврале российские банки оформили клиентам — 2,08 млн кредитных карт с общим лимитом в 200,8 млрд руб. Таким образом за месяц выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%.

По данным статистики, в феврале ускорились выдачи не только кредиток, но и потребительских кредитов.

Необеспеченное кредитование значительно замедлилось с сентября, когда ЦБ ужесточил регулирование по ссудам и кредитам для банков. С 1 января лимиты для банков были снова урезаны, и сильнее всего в сегменте кредитных карт.
Кроме того, ставки в России остаются высокими.

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Дилеры самостоятельно установят цены на автомобили Solaris
22 марта 2024, 03:32

Фото: iStock/ bigtunaonline

Производитель автомобилей Solari — завод AGR — отказался от публикации официальных прайс-листов с рекомендованными розничными ценами. На предприятии решили, что цену на модели продавцы будут устанавливать самостоятельно. Об этом сообщает портал Quto со ссылкой на несколько дилеров, реализующих Solaris питерской сборки.
Дилеры уже начали публиковать цены на своих сайтах. Основную часть отгружаемых с завода AGR машин на сегодняшний день составляют седаны Solaris HS и кроссоверы Solaris HC. Но есть также Solaris KRX и Solaris KRS.

Портал отмечает, что первая партия седанов Solaris HS у официального дилера была раскуплена в течение суток. Такая же ситуация наблюдается и в других автосалонах.

Седан Solaris HS реально приобрести за 2 064 000 руб., выяснила редакция Quto. Такую сумму просят за модель со 123-сильным 1,6-литровым мотором и 6-диапазонным «автоматом». В базовую версию Active Plus включены кондиционер, обогрев передних сидений, фронтальные эирбеги и система стабилизации.

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МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в 880 миллионов долларов
22 марта 2024, 02:52

Фото: iStock/krblokhin

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине нового транша в размере 880 миллионов долларов. Как сообщила пресс-служба организации, все эти средства должны будут пойти на поддержку национального бюджета страны.
О достижении соглашения МВФ объявил в конце февраля. Фонд зафиксировал на Украине положительную динамику роста экономики, но признал неопределенным прогноз ее дальнейшего развития. Это первый из четырех платежей на общую сумму 5,4 миллиарда долларов США, которые должны быть осуществлены в этом году в рамках полномасштабной программы, утвержденной для Украины.

Предыдущий транш в $900 млн был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года. По оценке фонда, в 2024 году Киеву нужно получить от доноров порядка $32 млрд. Согласно мнению агентства Bloomberg, это может стать «вторым по величине финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов от Европейского союза.

Напомним, что ранее Международный валютный фонд утвердил четырехлетнюю программу расширенного кредитования для Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш в $2,7 млрд в рамках этого механизма поступил в украинский бюджет в апреле 2023 года.

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#украина
#финансирование
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ЦБ Турции поднял ставку до 50%, максимума за 22 года
22 марта 2024, 01:31

Фото: iStock/ LefTrue

Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 45 до 50%, сообщается на сайте регулятора. По данным Trading Economic, последний раз ставка была выше нового значения почти 22 года назад. В апреле 2002 года она составляла 54%, но в мае того же года снизилась до 48%.
В турецком ЦБ заявили, что в феврале инфляция, подогреваемая ростом цен на услуги геополитическими рисками и ценами на продовольствие, оказалась выше ожидаемой. В феврале годовая инфляция в Турции выросла до 67,07%.

Регулятор полагает, что жесткая политика сократит ежемесячную инфляцию за счет умеренного внутреннего спроса, повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий. Тогда, по прогнозам ЦБ, во второй половине 2024 года установится дезинфляция.

Данное повышение ставки стало девятым с лета 2023 года. За это время ставка выросла с 8,5% до 50%.

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#счёт
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WP: западные компании за два года закупили у РФ титана на $715 млн
WP: западные компании за два года закупили у РФ титана на $715 млн, несмотря на санкции
22 марта 2024, 00:16

Фото: iStock/ Apicha Thumvisead

Западные компании продолжают закупать у России титан на сотни миллионов долларов, несмотря на санкции, обратила внимание The Washington Post. Эксперты отмечают, что Запад зависит от российских поставок металла, в частности для изготовления военных самолетов.
Так, производитель титана «ВСМПО-Ависма» не вошла в западные санкционные списки, при том, что один из его владельцев — «Ростех», против которого введены ограничения. В 2022 году компания экспортировала порядка 15 тыс. т титана на сумму $370 млн. Значительная часть была куплена союзниками Украины. Самыми крупными покупателями оказались компании из Германии, Франции, США и Великобритании. В 2023 году доходы от экспорта составили $345 млн.

Кроме того, в 2022 году РФ поставила европейской авиастроительной корпорации Airbus титан на $24 млн. По данным газета, компания стала самым крупным закупщиком среди других европейских и американских фирм. Более того, она увеличила закупки в сравнении с 2021 годом на 940%. Несмотря на обещание компании в конце 2022 года отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, она продолжала импорт продукции по меньшей мере до ноября 2023 года.

Еще одно предприятие — американская авиастроительная корпорация Boeing объявила о прекращении закупок титана у России в 2022 году. Но главные ее поставщики продолжают закупать российский металл. Среди них французский производитель двигателей и шасси Safran и британский Rolls-Royce, выпускающий двигатели для Airbus и Boeing. Последний весной 2022 года объявил о прекращении закупок российского титана, но импорт продолжался весь год и вырос с $5 млн до $6,7 млн. Поставки были отмечены только в апреле 2023 года.

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США предложили выпустить облигации на сумму $50 млрд за счет российских активов
Bloomberg: США предлагают выпустить облигации на $50 млрд за счет активов России
22 марта 2024, 00:00

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединённые Штаты предложили союзникам выпустить облигации на общую сумму в 50 миллиардов долларов с помощью замороженных на Западе российских активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Это предложение предусматривает объединение заблокированных в странах G7 и Евросоюза активов Центробанка России.
По информации Bloomberg, обсуждения находятся на ранней стадии. Некоторые страны «Большой семёрки», в том числе Германия и Франция, «выразили осторожность» по поводу этой идеи Вашингтона.

Издание также отмечает, что более двух третей замороженных российских активов заблокированы в ЕС, они приносят около 3,6 миллиарда долларов прибыли в год. Поступления от предполагаемого размещения облигаций составят около 60 миллиардов долларов — то есть они будут практически равны пакету помощи, который США не может выделить Украины из-за разногласий в конгрессе.

Напомним, что с начала конфликта России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в Евросоюзе. Власти ЕС обсуждают возможность использования этих средств, начиная как минимум с осени 2022 года.

Украине в среду 20 марта отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на 50 миллиардов евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который рассказал, что программа пакета финансовой помощи от Евросоюза Киеву рассчитана до 2027 года. Это отдельная программа помощи, никак не связанная с доходами от замороженных в западных банках активов Российской Федерации. А уже помимо этого Еврокомиссия намерена до 2027 года отправить в помощь Киеву около 15 миллиардов евро в виде доходов от замороженных активов РФ.

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