В Подмосковье прошло заседание по регулированию розничной продажи

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей
Комитет по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной Думы провел расширенное заседание «О совершенствовании законодательного регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах». Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Мероприятие проводилось из-за частных жалоб населения на заведения, торгующие спиртными напитками, расположенные на первых этажах многоквартирных домов.
Кроме этого, бизнес-омбудсмен Владимир Головнёв подчеркнул, что данное предложение также учитывает и интересы предпринимателей, при этом не влечет для них сильных негативных последствий.
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«В ходе дискуссии было внесено предложение на ограничение времени розничной продажи пива и пивных напитков организациями, не имеющими лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции периодом с 8:00 до 23:00. Указанное ограничение затронет менее 10% организаций, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, не вызовет ощутимых потерь консолидированного бюджета Московской области, будет способствовать укреплению общественного порядка», — отметили в пресс-службе.
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Мира Полтева