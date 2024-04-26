На новом заводе по производству этикеток в Солнечногорске создадут более 150 рабочих мест

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Завод по производству этикеток построит на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске компания «Флексо-Пак», на предприятии будет открыто более 150 вакансий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Общий объем инвестиций в создание нового производственно-складского комплекса составит около двух с половиной миллиардов рублей. Начать строительство планируется уже этим летом. Первую очередь завода должны ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, ещё две очереди — до конца 2026 года», — сказала глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.Отмечается, что общая площадь производственно-складского комплекса составит около 16 тысяч квадратных метров. Там будет расположено три цеха: цех подготовки сырья, производственный цех и цех для хранения продукции.
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