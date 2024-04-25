Предприниматель запустит во Фрязине производство мебели в помещении за 1 рубль

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Индивидуальный предприниматель стал участником подмосковной программы «Помещение за 1 рубль». На арендованных площадях он планирует организовать небольшое производство, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«В подмосковном Фрязине появится производство мебели и кашпо из экоротанга. Площади предприниматель получил по программе «Помещение за 1 рубль». Заявленный объём инвестиций в ремонт помещения и запуск производства – 700 тыс. рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.По условиям программы подмосковные предприниматели могут получить в льготную аренду помещения или здания, находящиеся в муниципальной собственности и нуждающиеся в ремонте или реконструкции.
«В Подмосковье по программе «Помещение за 1 рубль» уже передано более 200 объектов недвижимости. Получить её за рубль без торгов может малое или среднее предприятие, где работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 млрд рублей. Взять в аренду помещение можно на 10 лет, здание – на 15. Арендатор обязан отремонтировать недвижимость за полтора года или реконструировать за три», – уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Подобрать помещение можно на Инвестиционной карте Московской области. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней.
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Лора Луганская