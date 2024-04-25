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Предприниматель запустит во Фрязине производство мебели в помещении за 1 рубль

25 апреля 2024, 22:02
Фото: Istockphoto / SeventyFour

Фото: Istockphoto / SeventyFour

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Индивидуальный предприниматель стал участником подмосковной программы «Помещение за 1 рубль». На арендованных площадях он планирует организовать небольшое производство, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«В подмосковном Фрязине появится производство мебели и кашпо из экоротанга. Площади предприниматель получил по программе «Помещение за 1 рубль». Заявленный объём инвестиций в ремонт помещения и запуск производства – 700 тыс. рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По условиям программы подмосковные предприниматели могут получить в льготную аренду помещения или здания, находящиеся в муниципальной собственности и нуждающиеся в ремонте или реконструкции.


«В Подмосковье по программе «Помещение за 1 рубль» уже передано более 200 объектов недвижимости. Получить её за рубль без торгов может малое или среднее предприятие, где работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 млрд рублей. Взять в аренду помещение можно на 10 лет, здание – на 15. Арендатор обязан отремонтировать недвижимость за полтора года или реконструировать за три», – уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Подобрать помещение можно на Инвестиционной карте Московской области. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней.

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#московская область
ЦБ видит тенденцию на снижение инфляции — Путин
25 апреля 2024, 19:59

Фото: сайт Кремля

Угроза инфляции в России еще есть, но тенденции положительные, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.
Как отметил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, судя по объективным тенденциям, которые складываются в экономике, снижение ключевой ставки Центрального Банка должно произойти.

Президент подчеркнул, что находится в постоянном контакте с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, которая, по его словам, отметила, что угроза инфляции в России еще есть.

Кроме этого, в стране работают над донастройкой налоговой системы, в настоящее время готовятся предложения. Также следует поддерживать приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом, добавил он.

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#владимир путин
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#центральный банк россии
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Путин назвал донастройку налоговой системы шагом к улучшению инвестклимата
25 апреля 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что донастройка налоговой системы в РФ должна стать одним из шагов для улучшения инвестклимата. Об этом Путин сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что правительство обсуждает предложения с регионами, общественными объединениями и парламентариями, продолжая работу над данным вопросом. По словам президента, налоговые изменения должны обеспечивать более справедливое распределение нагрузки, а также стимулировать бизнес.

Владимир Путин заключил, что государство продолжит оказывать поддержку российскому бизнесу.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. Силуанов подчеркнул, что при рассмотрении предложений власти будут исходить из принципа справедливого налогообложения.

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#налоги
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Стало известно, сколько российских пенсионеров продолжают работать
Голикова сообщила, что более 60% российских пенсионеров продолжают работать
25 апреля 2024, 16:53

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что после оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Отмечается, что из-за повышения пенсионного возраста число самозанятых увеличилось на 2,7 миллиона человек. Голикова рассказала, что уровень работающих граждан в возрасте от 40 до 54 лет по итогам 2023 года достиг максимальных 93%.

Уточняется, что подобных показателей в этой возрастной категории никогда ранее не наблюдалось.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. По словам Силуанова, одной из ключевых задач реформы станет создание благоприятных условий для инвестиций компаний.

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Фермеры Подмосковья получили с начала года более 680 га земли
25 апреля 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 680 гектаров земель сельскохозяйственного назначения получили в текущем году 16 фермерских хозяйств Подмосковья, участвующих в государственной программе по поддержке сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«В рамках государственной программы земля фермерским хозяйствам предоставляется в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Так, с начала года в 16 городских округах региона мы передали в аренду 25 земельных участков, находящихся в муниципальной и областной собственности», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Она добавила, что передача земли фермерам нацелена как на поддержку агропромышленного комплекса, так и на вовлечение участков в сельхозоборот.

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#сельское хозяйство
#фермерские хозяйства
#земельные участки
#минимущества
#наталья адигамова
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В Подмосковье запустят 16 крупных инвестиционных проектов в агропроме
25 апреля 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

16 крупных инвестиционных проектов в агропромышленной сфере планируется реализовать в Московской области в текущем году, они касаются строительства, а также модернизации и реконструкции различных производств, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общий объем инвестиций в данные проекты составит более 19 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе появится около полутора тысяч новых рабочих мест, будут увеличены производственные мощности и сделан новый шаг на пути к импортозамещению», — отметил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Министр добавил, что из 16 масштабных инвестиционных проектов с начала года в эксплуатацию ввели уже три их них — в городских округах Луховицы, Солнечногорск и Истра.

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#инвестиции
#экономика
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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Подмосковные экспортеры стали участниками бизнес-миссии в Беларуси
25 апреля 2024, 15:51

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковные предприниматели участвуют в бизнес-миссии в Республике Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В многоотраслевой бизнес-миссии принимают участие 25 компаний-закупщиков из Республики Беларусь и 6 компаний из Подмосковья.

«Московскую область представляют производитель сухих бульонов «Диннер Сервис» из Красногорска, производитель защитных гофрированных чехлов для амортизаторов «МР Универсал» из г.ородского округа Сергиево-Посадский, производитель лиофилизированных продуктов и рационов «НПП «ЛИО-ПРОДУКТ» из Наро-Фоминска, производитель фармацевтической продукции «Эколаб» из Электростали, подольский производитель продуктов из рыбы «ФРЕГАТ» и производитель продуктов из лосося и форели «Доктор Элис» из Дмитрова», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что поездка предпринимателей была организована при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области

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#экспорт
#белоруссия
#подмосковье
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Путин сообщил об отсутствии пересмотра приватизации
25 апреля 2024, 15:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что пересмотра приватизации нет, а изъятие ряда предприятий производится исключительно при ущербе безопасности страны. Об этом он заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что за последнее время правоохранительные органы возбудили несколько дел по возврату активов в госсобственность.

По словам Путина, в данном случае речь идёт не о приватизации, а о случаях, когда действия предприятия угрожают безопасности и национальным интересам России.

Также в ходе съезда глава государства отметил, что безработица в России по последним данным не превышает 3%.

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#владимир путин
#приватизация
#предприятия
#россия
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Силуанов: в России назрела необходимость налоговой донастройки
25 апреля 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. Об этом Силуанов сообщил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам Силуанова, одной из ключевых задач реформы станет создание благоприятных условий для инвестиций компаний. Отмечается, что в следующем месяце российское финансовое ведомство намерено обсудить с представителями бизнеса конкретные предложения по налоговой системе.

Силуанов подчеркнул, что при рассмотрении предложений власти будут исходить из принципа справедливого налогообложения.

Напомним, в марте глава российского государства Владимир Путин призвал создать такую систему налогообложения в России, которая будет стабильна минимум до 2030 года.

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#экономика
#налоги
#антон силуанов
#бизнес
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В правительстве РФ обсуждают отмену курсовой ренты при экспорте угля
«Ъ»: правительство России обсуждает отмену экспортной пошлины на уголь
25 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/Indigo Division

Правительство РФ обсуждает меры поддержки угледобывающей отрасли, в том числе, отмену курсовых пошлин на уголь из-за убытков при экспорте топлива, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что правительство может отменить ренту уже с 1 мая текущего года, однако отмена может стать временной мерой. Как считают аналитики, это существенно не изменит ситуацию в угольной отрасли, которой грозит сокращение добычи. В особенности, один из главных угледобывающих регионов страны — Кемеровская область — уже сократил объемы добычи угля на два процентных пункта с начала 2024 года.

Данная мера может быть введена на фоне снижения мировых цен на топливо одновременно с ростом тарифов на полувагоны, перевозку и перевалку грузов в портах.

В настоящее время экспортеры дополнительно платят 4-7 процентов в зависимости от курса рубля, но при менее 80 рублей за доллар пошлина будет нулевой.

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