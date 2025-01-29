В Минсельхозпроде Подмосковья назвали самые популярные страусиные фермы региона

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На нескольких фермах Подмосковья можно пообщаться с такими удивительными птицами, как страусы. Об этих фермах рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Самые популярные страусиные экофермы региона – «Русский страус» в деревне Старые Кузьмёнки городского округа Серпухов и «Страусленд» в Дмитровском городском округе. Посетители смогут побывать на интересных экскурсиях и сделать красивые фото на память», – отметили в ведомстве.Там добавили, что страусы не являются естественными обитателями Подмосковья, их родина – африканские саванны. Но в последние годы этот вид птиц стал популярным в качестве одомашненных и разводится на фермах.
Взрослые особи страусов могут достигать высоты 2,7 м и весить до 150 кг. Питаются они в основном растительной пищей - травами, семенами и фруктами.
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Лора Луганская