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В Минсельхозпроде Подмосковья назвали самые популярные страусиные фермы региона

Фото: МедиаСток МО

Фото: МедиаСток МО

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На нескольких фермах Подмосковья можно пообщаться с такими удивительными птицами, как страусы. Об этих фермах рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Самые популярные страусиные экофермы региона – «Русский страус» в деревне Старые Кузьмёнки городского округа Серпухов и «Страусленд» в Дмитровском городском округе. Посетители смогут побывать на интересных экскурсиях и сделать красивые фото на память», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что страусы не являются естественными обитателями Подмосковья, их родина – африканские саванны. Но в последние годы этот вид птиц стал популярным в качестве одомашненных и разводится на фермах.



Взрослые особи страусов могут достигать высоты 2,7 м и весить до 150 кг. Питаются они в основном растительной пищей - травами, семенами и фруктами.

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#туристы
#туризм
В Звенигороде создали туристический маршрут к юбилею Чехова
29 января 2025, 11:09

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

К 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова начал работу уникальный маршрут-путешествие «Чехов в Звенигороде». Он доступен на платформе уличных и музейных аудиогидов izi.TRAVEL, рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Маршрут подготовил Комитет по культуре администрации Одинцовского городского округа в рамках работы с Культурными кодами муниципалитета.
«Жизнь классика тесно связана с Подмосковьем, но это не только усадьба Мелихово и Серпухов. Звенигород – ещё одно чеховское место региона. Здесь писатель впервые побывал в 1881 году. А с 1884-го Чехов, тогда молодой врач, недавно окончивший медицинский факультет, начал замещать там на время отпуска уездного врача. Антон Павлович принимал и посещал больных, собирал материалы для своих произведений. Звенигород дал темы для таких рассказов Чехова, как «Мёртвое тело», «На вскрытии», «Экзамен на чин», «В суде», «Сирена» и других», – рассказали в ведомстве.
Пройти в Звенигороде по следам Чехова может любой желающий. Маршрут начинается от библиотеки и проходит по старинным улицам города. Аудиогид сопровождает путешествие фактами из жизни Чехова – например, какова связь Малинового оврага с любимым вареньем Чехова, как будущий писатель ещё студентом чуть не попал под арест, где находилась аптека и какие медицинские клички были у его собак.

Сотрудники Звенигородской городской библиотеки №1 при необходимости помогут организовать сопровождение гида. А на сайте библиотеки можно найти книги, созданные писателем под влиянием звенигородских впечатлений и скачать лифлет с описанием мест памяти писателя.

QR-коды позволят быстро найти информацию.

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#писатель
#звенигород
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На ферме под Дмитровом проведут фестиваль «День ездовой собаки»
28 января 2025, 19:53

Фото: iStock / 8213erika

В деревне Шихово Дмитровского городского округа 1 и 2 февраля пройдёт фестиваль «День ездовой собаки». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
На расположенной в деревне ферме содержатся животные более 60 видов – сибирские хаски, альпаки, ламы, олени, яки, еноты и другие четвероногие, с которыми можно познакомиться в любой день. Ферма работает ежедневно. Там также регулярно организуют тематические мероприятия. Ближайшим из них станет «День ездовой собаки».
«В программе фестиваля – школа каюра, забег с собаками, конкурс рисунков собак зоофермы и угощения для участников. Хаски обладают рядом особенностей, связанных с необходимостью долго бежать по снегу и льду, таща за собой сани. Жёсткие перепонки на лапах действуют как снегоступы. Особое строение кровеносных сосудов в лапах уберегает собак от обморожения, а объёмные лёгкие обеспечивают организм большим количеством кислорода», – отметили в ведомстве.
В министерстве назвали развитие сельского туризма одним из приоритетных направлений работы. Сегодня услуги в этой сфере предоставляют более 270 организаций. В прошлом году там побывали более 2,5 млн человек.

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#минсельхозпрод мо
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Подмосковье стало вторым в Национальном туристическом рейтинге за 2024 год
24 января 2025, 17:23

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Московская область заняла второе место в Национальном туристическом рейтинге за 2024 год. Итоги составления рейтинга подвели журнал «Отдых в России» и центр информационных коммуникаций «Рейтинг», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковье вошло в первую «золотую» группу рейтинга под названием «Лидеры», заняв второе место. На первом месте оказалась Москва.
«Это было 10-е ежегодное исследование, посвящённое развитию внутреннего и въездного туризма, привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди российских и иностранных путешественников. Составители рейтинга собрали статистические данные и публикации в СМИ, а также комментарии федеральных и региональных экспертов», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Критериями для оценки развития туристической отрасли российских регионов стали уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли туризма и гостеприимства, развитие санаторно-курортной отрасли, популярность региона у туристов и многое другое.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

По каждому критерию составили 16 таблиц и провели ранжирование. Затем таблицы свели в единую, где по сумме баллов определили лидеров и аутсайдеров рейтинга. Учитывалась также экспертная оценка специалистов медиагруппы «Отдых в России».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#московская область
#отдых
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Казань вошла в топ-10 туристических направлений у иностранцев в Новый год
23 января 2025, 16:16

Фото: iStock/inewsistock

Казань вошла в топ-10 туристических направлений у иностранцев во время новогодних праздников. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», сообщает «Татар-информ».
Как отмечается, больше всего иностранных туристов приезжали в Казань из Китая, Индии, Таиланда, Малайзии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Бахрейна.
«Большинство иностранных гостей бронировали размещение в отелях и апартаментах Казани парами — 43%. На путешествия двух взрослых без детей или в одиночку пришлось 40% бронирований. На компании от трех человек — 10%, на семьи с детьми — 7%», — приводят в издании результаты исследования.
По информации экспертов, в основном туристы предпочитали отели, доля бронирований достигла 54%, а апартаменты — 30%. Отдых в хостелах выбирали 16 процентов.

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Большинство туристов считают Россию перспективным направлением для отдыха
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#туристы
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#компании
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#семьи с детьми
#путешествия
#казань
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Эксперт оценил, как сильно пострадает туризм Анапы после разлива мазута в Черном море
Эксперт Крылов: турпоток Анапы упадет на 25% из-за разлива мазута в Черном море
21 января 2025, 16:24

Фото: iStock/Elena Mishina

Разлив мазута в Черном море обрушит летний туристический поток в направлении Анапы на 20-25% относительно прошлого года. Об этом заявил замдекана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения, географ Петр Крылов в комментарии для NEWS.ru.
По его мнению, в таких пропорциях упадут и доходы местных жителей, работа которых связана с туристами, и налоговые поступления в местные бюджеты.

Крылов добавил, что турпоток может просто перераспределиться и вырасти в Крыму, Кавказе и Абхазии. Однако, подчеркнул он, это также зависит и от других факторов, в том числе цен, международной ситуации и транспортной доступности.

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#море
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Спрос на зарубежные командировки в России вырос на 13% за 2024 год
20 января 2025, 22:34

Фото: istockphoto/Sitikka

Спрос на зарубежные командировки в России за 2024 год вырос на 13%, а их доля среди всех корпоративных поездок составила 17%. К соответствующим выводам пришел анализ компании «Аэроклуб». При этом, как отмечается, средняя стоимость авиабилетов не изменилась вопреки инфляции и ослаблению рубля.
«Стабилизация цен на авиабилеты стала одним из положительных факторов, повлиявших на продолжающийся рост деловой активности за рубежом. Бизнес смог адаптироваться к изменившимся условиям, сохраняя баланс между затратами и стратегическими приоритетами», — отмечается в исследовании, с которым ознакомились «Известия».
Тем временем эксперт организации гражданской авиации Павел Герасимов раскрыл, какие компенсации положены пассажирам при задержке рейсов из-за временных ограничений в аэропортах и режима закрытого неба. В беседе с Общественной Службой Новостей юрист пояснил, что права таких пассажиров ничем не отличаются от прав тех, чьи рейсы задержались по другим причинам. Авиабилет, подчеркнул он, можно вернуть при любой причине задержки борта.
«В случае задержки рейса свыше двух часов пассажиры имеют право на бесплатные прохладительные напитки. <…> Горячее питание предоставляют компании при задержке свыше четырех часов. <…> При задержке свыше восьми часов предоставляется отельный номер и гостиничное размещение с учетом трансфера и питания», — рассказал Герасимов.
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Большинство туристов считают Россию перспективным направлением для отдыха
17 января 2025, 16:50

Фото: iStock/yulenochekk

Большинство туристов из дружественных стран, таких как Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия и Оман, считают Россию перспективным направлением для отдыха. К соответствующим выводам пришел опрос Центра стратегических разработок. Чаще всего, как отмечается, иностранцы оценивали Москву, Петербург, Казань, Калининград, курорты Краснодарского края, города Северного Кавказа, Золотого кольца России.
«Наиболее крупные суммы готовы потратить туристы из ОАЭ — более 765 тысяч рублей и Саудовской Аравии – почти 385 тысяч, меньше других могут позволить себе путешественники из Ирана — около 120 тысяч и Индии — более 72 тысяч», — пишет «Петербургский дневник».
Тем временем врач-терапевт Андрей Кондрахин не советует в ближайшее время выбирать в качестве направления для отдыха побережье Черного моря, так как концентрация в воздухе опасных для человека веществ все еще высокая. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что срок, когда это направление вновь станет безопасным, зависит от качества работ по чистке акватории.
«Если зачистка будет проведена качественно, пары рано или поздно перестанут выделяться, потому что они летучие, и тогда можно будет вновь выбирать это место для отдыха», — отметил Кондрахин.
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Число подмосковных гостиниц за пять лет увеличилось более чем на 1 тыс.
16 января 2025, 15:14

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области за пять лет количество отелей и гостиниц увеличилось более чем на 1 тыс. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, выступая с докладом на заседании Мособлдумы.
«Число классифицированных мест для размещения туристов за пять лет увеличилось в регионе с 258 до 1309. Среднегодовая загрузка номерного фонда в классифицированных гостиницах в прошедшем году составила 42%, 70% из них – это четырёх- и пятизвёздочные отели», – рассказал министр.
По словам Кузнецова, благодаря льготному кредиту на строительство гостиниц в Подмосковье построят 11 гостиничных комплексов и один спортивно-оздоровительный аква-термальный комплекс.

В планах – вместе с сервисом каршеринга «Белка» создать новые уникальные автомобильные маршруты по Московской области.

Министр добавил, что туристический портал Московской области за 2024 год посетили более 3 млн человек.

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#подмосковье
#московская область
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Где окунуться в проруби в Подмосковье: лучшие места для купания на Крещение в Московской области
13 января 2025, 16:35

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

На праздник Крещения россияне традиционно окунаются в прорубь. «Радио 1» предлагает список лучших мест для купания в Подмосковье.

Купель на территории собора Воскресения Христова

Адрес: Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 55-й км, военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Рядом с купелью в парке будут дежурить врачи и спасатели, также установят палатки, в которых можно будет согреться и попить чай.

Источник (купель) преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ»


Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, деревня Взгляднево.

Согласно легенде, преподобный Сергий Радонежский вознёс молитву в этом месте, и из скалы забила вода. Сегодня источник, который относится к подворью Троице-Сергиевой лавры, полностью оборудован всем необходимым: есть купель, раздевалки, трапезная, часовня.

Купель у церкви Преображения Господня в селе Радонеж


Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, село Радонеж.

Село Радонеж в Московской области известно тем, что здесь вместе с родителями жил преподобный Сергий Радонежский. Купель находится у церкви Преображения Господня, на берегу реки Пажи. Для всех желающих окунуться обустроен удобный спуск в воду, а также есть тёплые раздевалки.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Прорубь на озере Сенеж


Адрес: г. Солнечногорск, улица Сенежская, озеро Сенеж.

На пляже возле озера установят тёплые раздевалки, будут дежурить спасатели, медицинские работники и полиция.

Источник «Белый колодец»


Адрес: г. Зарайск, спуск к реке Осётр от площади Урицкого.

Источник «Белый колодец» расположен на правом берегу реки Осётр. По преданию, источник появился в 1225 году в тот момент, когда священник Евстафий передавал удельному князю Феодору Юрьевичу чудотворную икону святителя Николы Зарайского. Сейчас на этом месте находится часовня, есть оборудованная купель.


Источник Николая Чудотворца


Адрес: городской округ Коломна, село Андреевское, у реки Коломенки.

Источник был благоустроен и освящён в 2005 году, в день памяти святителя Николая.

Купель при храме Покрова Пресвятой Богородицы


Адрес: Дмитровский городской округ, село Жестылево.

Купель находится внутри небольшой деревянной часовни, возле храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Купель рядом с Саввино-Сторожевским монастырём


Адрес: Одинцовский городской округ, г. Звенигород, Ратехинское шоссе, д. 8, стр. 26.

Близ Саввино-Сторожевского мужского монастыря есть источник преподобного Саввы — по преданию, колодец был вырыт в 1400 году. Там построена деревянная часовня, оборудованы две купели: мужская и женская, возле каждой есть просторная раздевалка.

Фото: iStock/FaST_9

Купель на Истре возле Новоиерусалимского монастыря

Адрес: г. Истра, Новоиерусалимская набережная, дом 2.

У Воскресенского Новоиерусалимского монастыря каждый год оборудуют прорубь на реке Истре, где могут окунуться все желающие. На берегу будут установлены шатры-раздевалки.

Троицкий храм


Адрес: городской округ Мытищи, село Троицкое, улица Святотроицкая, дом 1, строение 1.

Село Троицкое — одно из самых популярных мест в Подмосковье, где можно покупаться на Крещение. Прорубь на Клязьминском водохранилище будет расположена рядом с Троицким храмом.

Источник преподобного Давида Серпуховского


Адрес: городской округ Чехов, село Талеж.

Источник находится на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни. Считается, что вода в нём обладает целебными свойствами. Рядом с источником расположены две купальни (мужская и женская), беседка и храм-часовня. Есть парковка.

С полным списком мест, оборудованных для крещенских купаний в Московской области, можно ознакомиться здесь.

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