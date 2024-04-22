На работу на агропредприятия Подмосковья вышли студотряды из аграрных колледжей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сезон работы студенческих отрядов из аграрных колледжей начался с приходом весны на сельхозпредприятиях Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В частности, ребята вышли на работы в хозяйства ГК «Малино» и в ряд других предприятий АПК.
Он добавил, что участие в работах принимают студенты разных профилей. Сезон студенческих отрядов в Московской области продлится до ноября. Все участники студенческих отрядов подписывают трудовые договоры и получают зарплату. Кроме того, предприятия предоставляют ребятам обеды и ужины и компенсируют затраты на дорогу до работы и обратно.
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«Студотряды также будут заняты в хозяйствах «Городище» в Ступине, «СПК имени Ленина» в Луховицком округе, в хозяйствах «Озёры» и «Северка» в Коломне», — отметил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Он добавил, что участие в работах принимают студенты разных профилей. Сезон студенческих отрядов в Московской области продлится до ноября. Все участники студенческих отрядов подписывают трудовые договоры и получают зарплату. Кроме того, предприятия предоставляют ребятам обеды и ужины и компенсируют затраты на дорогу до работы и обратно.
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Лев Каштанов