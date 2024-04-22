В Китае проведут второй фестиваль-ярмарку «Сделано в России»

Фото: пресс-служба РЭЦ
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» состоится в китайском городе Харбин, он будет проходить с 17 по 21 мая, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
«На прилавках ярмарки будут представлены продукты питания и товары народного потребления, произведённые в России. В их числе молочная и мясная продукция, детское питание, морепродукты и рыба, а также кондитерские изделия», — говорится в сообщении.В рамках фестиваля-ярмарки запланирована также многоотраслевая деловая миссия, в ходе которой российские производители смогут наладить деловые связи и пообщаться с потенциальными партнёрами, заинтересовавшимися поставкой их продукции на китайский рынок. Кроме того, будут проводиться круглые столы и дискуссии.
Культурная программа фестиваля-ярмарки включает в себя кулинарные шоу, дегустации, а также мастер-классы, посвящённые русским народным промыслам.
Отмечается, что это будет уже второй фестиваль-ярмарка «Сделано в России» на территории Китая. Первый проводился в провинции Ляонин с 27 января по 4 февраля. Там было продано российских товаров более чем на 240 млн рублей.
Читайте также:
Россияне продолжают покупать итальянские макароны Barilla и Maltagliati
Стало известно о подорожании ряда продуктов в 2024 году
«Прохладные двадцатые»: Эксперт предупредила о риске спада мировой экономики
Лев Каштанов