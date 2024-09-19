На подмосковном Инвестпортале с начала года запустили пять новых сервисов

Уборка овощей, выращенных на открытом грунте, продолжается в Московской области, в частности, урожай собран почти с трети территорий, засаженных капустой, он составил около 16 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.