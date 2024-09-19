Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ На подмосковном Инвестпортале с начала года запустили пять новых сервисов

На подмосковном Инвестпортале с начала года запустили пять новых сервисов

19 сентября 2024, 18:36
Фото: iStock / Moon Safari

Фото: iStock / Moon Safari

На Инвестиционном портале Подмосковья с начала 2024 года начали работу пять новых сервисов.
В основном они помогают упростить работы компаний малого и среднего бизнеса, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Одна из наших главных задач – упростить работу МСБ. Это помощь в различных финансовых вопросах и решение организационных задач. Для комплексных решений мы разрабатываем сервисы, где фактически в один клик удаётся выполнить сразу несколько задач», – пояснила зампред.


По словам Зиновьевой, некоторые сервисы помогают компаниям представить свою продукцию и услуги потенциальным потребителям. Так, «Виртуальная витрина социальных предпринимателей» позволяет познакомиться с социальными компаниями региона и их проектами. Сервис «100% Подмосковье» тоже создавался для того, чтобы познакомить потребителей с подмосковной продукцией и помочь компаниям представить её.
«Сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» разрабатывали для тех, кто увлечён промышленным туризмом и хочет больше узнать о промышленности региона. Но это ещё и площадка, где компании могут рассказать о себе и пригласить посетителей на свои экскурсии», – отметила Зиновьева.
Ещё два сервиса помогают реализовывать различные проекты и запустить бизнес.
«Другие два сервиса облегчают анализ производственной инфраструктуры региона и возможностей бизнеса. Мы внедрили его на инвестиционной карте региона. Первый – «Карта дорог». Он позволяет потенциальному инвестору оценить локацию с точки зрения транспортной доступности», – пояснила зампред.
Второй, по её словам, называется «Тепловая карта газообеспечения». Он даёт возможность инвестору оценить локацию с точки зрения газообеспечения.

Читайте также:

В Подмосковье собрали около 16 тысяч тонн капусты

Дубненская компания «ТехРесурс» планирует выпускать детали для гражданской авиации

На цифровом транспортном форуме по трассе М-11 запустят беспилотные грузовики
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#портал
#екатерина зиновьева
Экономист Зайнуллин спрогнозировал колебания курса доллара в октябре
19 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что курс доллара в октябре будет колебаться в пределах 3-5 рублей.
«Для российской валюты август прошел достаточно спокойно. На стоимость рубля не повлияли события в Курской области, а также выборы в регионах прошли достаточно мирно. До президентских выборов в США остаётся меньше двух месяцев. Поэтому неудивительно, что все усилия истеблишмента США сосредоточены на внутренних задачах. Им сейчас не до России и не до Китая», — пояснил в беседе с Газета.ру Зайнуллин.

Ранее руководитель программы «Цифровая экономика» Экономического факультета РУДН Софья Главина сообщила, что привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную США.

Читайте также:

Угроза для США: найдена валюта, которая подрывает доллар

МВФ перенес планировавшиеся консультации с Россией на неопределенный срок

Рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире
#выборы
#сша
#экономика
#валюта
#доллар
#рубль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия справилась с нехваткой российского газа
19 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/DesignRage

Германия смогла справиться с нехваткой российского газа. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Роберт Хабек. Его слова приводит немецкое издание Bild.
«Нехватки российского газа больше нет. Цены выше, но не потому, что у нас дефицит. Истинная причина — рост спроса на СПГ в Азии из-за аномальной жары», — сказал Хабек.

Он также отметил, что стоимость газа в Германии снова понизится и достигнет уровня, который сохранялся до пандемии. По его словам, это произойдет, когда дополнительные объемы природного газа будут освобождены и поступят на немецкий рынок.

Ранее экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что страны Евросоюза оказались заложниками импорта дорогостоящих энергоносителей, поскольку потребность в топливе не пропала, однако теперь на решение этого вопроса требуется намного больше средств.

Читайте также:

Аналитик Гривач: цены на газ в Молдавии сильно выросли из-за действий Кишинёва

В Чехии почти полностью заполнили газохранилища

Россия опередила США по объемам поставок газа в Евросоюз
#сша
#рынок
#газ
#цены
#страны
#рост
#дефицит
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье собрали около 16 тысяч тонн капусты
19 сентября 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уборка овощей, выращенных на открытом грунте, продолжается в Московской области, в частности, урожай собран почти с трети территорий, засаженных капустой, он составил около 16 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В этом году в Подмосковье капустой засеяли полторы тысячи гектаров, из них убрано более 408 га. Собрано 15,9 тысяч тонн овощей этого вида», — говорится в сообщении.
В лидеры Московской области по сбору капусты вышел городской округ Коломна: там собрали 8,2 тыс. тонн. Второе место занял Дмитровский округ, где собрали 4,7 тыс. тонн капусты. На третьем место округ Серпухов с 87 тоннами собранной капусты, на четвёртом — Ступино (721 тонна), а замыкает топ-5 Воскресенск, где собрали 652 тонны капусты.

Читайте также:

Агрохолдинг из Дмитрова купил 165 га подмосковной земли для развития бизнеса

64 социальных предпринимателя получат субсидии от Подмосковья

В Сергиевом Посаде на земле за рубль запустят производство станций пожаротушения
#минсельхозпрод мо
#уборка
#овощи
#сельское хозяйство
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дубненская компания «ТехРесурс» планирует выпускать детали для гражданской авиации
Дубненская компания планирует выпускать детали для гражданской авиации
19 сентября 2024, 16:40

Фото: пресс-службе администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров познакомился с работой компании «ТехРесурс», сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Компания выпускает детали для обслуживания летательных аппаратов – самолётов, вертолётов, космических аппаратов, а также наземной техники, морского, речного и железнодорожного транспорта.
Тихомирову продемонстрировали самое современное оборудование. В авиационной отрасли предприятие работает с 2017 года, а в конце августа стало резидентом Особой экономической зоны «Дубна». В планах – построить лабораторно-производственный комплекс на территории инновационной площадки.
«ООО «ТехРесурс» изготавливает детали для авиастроительных компаний страны. В компании работают около 120 человек. Цель – изготавливать детали для поддержания гражданской авиации», – сказал гендиректор «ТехРесурса» Кирилл Федосеев.
Тихомиров осмотрел производство, отметил высокую организованность коллектива и поговорил с сотрудниками.
«Приятно было открыто и по-настоящему честно обсуждать вопросы развития города, а они точно есть. Также приятно слышать от дубненцев, что наукоград меняется к лучшему», – отметил глава городского округа.
Тихомиров поблагодарил руководителя и коллектив компании за важный труд не только на благо города, но и всей России. Сотрудникам, показавшим лучшие результаты в работе, вручили грамоты.

Читайте также:

Жители Дубны впервые установили фонтан во дворе дома

Общественники Дубны проверили работы по реконструкции очистных сооружений

В сквере Журавлёва в Дубне ведутся активные работы по преображению
#дубна
#экономика
#максим тихомиров
#оэз дубна
#авиация
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЦБ подготовили проект по комплексному урегулированию долгов по кредитам
19 сентября 2024, 16:21

Фото: istockphoto/alexialex

В РФ может начать работу обязательная процедура так называемого «комплексного урегулирования» долгов по кредитам, пишет РБК, ссылаясь на представителя ЦБ РФ Алексея Чиркова.
Таким образом заемщики, которые допустили просрочки, получат возможность оформить единое соглашение по реструктуризации долга со всеми кредиторами. Процедуру смогут проводить банки, госкорпорация «Дом.РФ», профессиональные коллекторские агентства, а также микрофинансовые организации.

Предполагается, что кредиторы предложат должнику некий план работы с задолженностью. Например, отсрочку платежей, реструктуризацию, отмену пени, штрафных санкций или даже частичное списание задолженности. Пока такое соглашение будет разрабатываться (до 30 дней), никто из кредиторов не может обратиться в суд.

Информация о переговорах сторон будет видна в кредитной истории.

Читайте также:

Агрохолдинг из Дмитрова купил 165 га подмосковной земли для развития бизнеса

Обучение по программе «Экспортный форсаж» прошли ещё 10 подмосковных компаний

В Сергиевом Посаде на земле за рубль запустят производство станций пожаротушения
#россия
#центробанк
#кредиты
#новости
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На цифровом транспортном форуме по трассе М-11 запустят беспилотные грузовики
19 сентября 2024, 14:53

Фото: iStock / gorodenkoff

В технологической долине Москвы – кластере «Ломоносов» – 23-24 сентября пройдёт II Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация 2024». На форуме запустят движение беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе организаторов.
«Форум является уникальной площадкой в сфере цифровых технологий для транспорта и логистики, собирающей лидеров индустрии, экспертов, известных спикеров и представителей власти. Нас ждёт обширная деловая программа. Сессии охватывают буквально все аспекты цифровизации транспортной отрасли. Также состоится запуск беспилотного движения грузовиков по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга. Автомобили будут управляться без водителя», – сказала директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.
Второй день откроет пленарное заседание «Цифровой российский конструктор», где обсудят достижения отечественных разработчиков и внедрение цифровых решений. На одной площадке будут собраны беспилотные и электрические автомобили, а также роботы. Это будет интересно и молодёжи, и широкой аудитории, и экспертам.

Выставку посетят делегации из Индии, Китая и Ирана. Участникам представят последние достижения в области беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта, космической связи и цифровых сервисов для пассажиров. Делегаты из регионов смогут обсудить способы улучшения качества этих услуг.

Форум организовала Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Минтранса России.

Читайте также:

Агрохолдинг из Дмитрова купил 165 га подмосковной земли для развития бизнеса

Обучение по программе «Экспортный форсаж» прошли ещё 10 подмосковных компаний

64 социальных предпринимателя получат субсидии от Подмосковья
#транспорт
#цифровизация
#беспилотник
#грузовик
#форум
#трасса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агрохолдинг из Дмитрова купил 165 га подмосковной земли для развития бизнеса
18 сентября 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью около 165 гектаров, расположенный на территории Дмитровского округа, выкупил у Московской области агрохолдинг «Мосагрофуд-Д», сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Мосагрофуд-Д» заключен договор купли-продажи на землю. Выкупная стоимость участка составила свыше 11,3 млн рублей», — говорится в сообщении.
Компания «Мосагрофуд-Д» производит мясо крупного рогатого скота и цельное молоко, а также выращивает и продаёт картофель, свёклу и морковь. Всего в собственности у агрохолдинга находится около полутора тысяч гектаров земли в Дмитровском округе. В этом году предприятие выкупило 15 участков.

Читайте также:

Обучение по программе «Экспортный форсаж» прошли ещё 10 подмосковных компаний

64 социальных предпринимателя получат субсидии от Подмосковья

В Сергиевом Посаде на земле за рубль запустят производство станций пожаротушения
#сельское хозяйство
#минимущества
#дмитровский городской округ
#земельные участки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обучение по программе «Экспортный форсаж» прошли ещё 10 подмосковных компаний
18 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/Tryaging

Двенадцатый поток бесплатной акселерационной программы «Экспортный форсаж» завершился в Московской области, обучение прошли десять компаний из семи городских округов региона, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Курс освоили десять компаний из Дубны, Балашихи, Коломны, Подольска, Раменского, Мытищ и Электростали. Эти компании производят материалы для сварки, кабели, оборудование для очистных сооружений и пр., а также заняты в сфере разработки газовых и нефтяных месторождений», — говорится в сообщении.
В курс обучения вошли шесть двухдневных очных семинаров, посвящённых различным аспектам внешнеэкономической деятельности, а также консультации с наставниками и защита проектов. Кроме того, были организованы дополнительные вебинары и семинары с узкоспециализированными экспертами.

По итогам программы все компании разработали дорожный карты реализации своих экспортных проектов.

Подать заявку на участие в будущих акселераторах можно на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Читайте также:

64 социальных предпринимателя получат субсидии от Подмосковья

В Сергиевом Посаде на земле за рубль запустят производство станций пожаротушения

В Подмосковье наблюдается рост производства мяса птицы на 20%
#экспорт
#мининвест мо
#обучение
#компании
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
64 социальных предпринимателя получат субсидии от Подмосковья
18 сентября 2024, 11:12

Фото: iStock / chekat

Субсидии от подмосковных властей получат более 60 социальных предпринимателей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области. В ведомстве подвело итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий для социальных предприятий.
«На конкурс поступило 330 заявок. По итогам отбора получателями субсидии станут 64 предпринимателя. Общая сумма поддержки составит 100 млн рублей», – рассказала зампред подмосковного правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Конкурс на получение субсидии для социальных предприятий проводится раз в год. По условиям региональной программы, её можно потратить на компенсацию части затрат, в том числе на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель.

Максимальный размер субсидии – 2 млн рублей, однако сумма не должна превышать 85% субсидируемых затрат.

Читайте также:

В Сергиевом Посаде на земле за рубль запустят производство станций пожаротушения

В Московской области за лето зарегистрировались 48 тыс. самозанятых

В Подмосковье производят больше всего в России сухих детских смесей
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#субсидии
#предприниматели
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате