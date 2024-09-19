На подмосковном Инвестпортале с начала года запустили пять новых сервисов

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На Инвестиционном портале Подмосковья с начала 2024 года начали работу пять новых сервисов.
В основном они помогают упростить работы компаний малого и среднего бизнеса, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По словам Зиновьевой, некоторые сервисы помогают компаниям представить свою продукцию и услуги потенциальным потребителям. Так, «Виртуальная витрина социальных предпринимателей» позволяет познакомиться с социальными компаниями региона и их проектами. Сервис «100% Подмосковье» тоже создавался для того, чтобы познакомить потребителей с подмосковной продукцией и помочь компаниям представить её.
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«Одна из наших главных задач – упростить работу МСБ. Это помощь в различных финансовых вопросах и решение организационных задач. Для комплексных решений мы разрабатываем сервисы, где фактически в один клик удаётся выполнить сразу несколько задач», – пояснила зампред.
По словам Зиновьевой, некоторые сервисы помогают компаниям представить свою продукцию и услуги потенциальным потребителям. Так, «Виртуальная витрина социальных предпринимателей» позволяет познакомиться с социальными компаниями региона и их проектами. Сервис «100% Подмосковье» тоже создавался для того, чтобы познакомить потребителей с подмосковной продукцией и помочь компаниям представить её.
«Сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» разрабатывали для тех, кто увлечён промышленным туризмом и хочет больше узнать о промышленности региона. Но это ещё и площадка, где компании могут рассказать о себе и пригласить посетителей на свои экскурсии», – отметила Зиновьева.Ещё два сервиса помогают реализовывать различные проекты и запустить бизнес.
«Другие два сервиса облегчают анализ производственной инфраструктуры региона и возможностей бизнеса. Мы внедрили его на инвестиционной карте региона. Первый – «Карта дорог». Он позволяет потенциальному инвестору оценить локацию с точки зрения транспортной доступности», – пояснила зампред.Второй, по её словам, называется «Тепловая карта газообеспечения». Он даёт возможность инвестору оценить локацию с точки зрения газообеспечения.
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Лора Луганская