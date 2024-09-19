На цифровом транспортном форуме по трассе М-11 запустят беспилотные грузовики

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв разъяснил суть предлагаемых ограничений на работу трудовых мигрантов в некоторых сферах в регионе. Он уверен, что бизнес сам найдёт грамотное решение в тех местах, где иностранную рабочую силу использовать нельзя.