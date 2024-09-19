На цифровом транспортном форуме по трассе М-11 запустят беспилотные грузовики

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В технологической долине Москвы – кластере «Ломоносов» – 23-24 сентября пройдёт II Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация 2024». На форуме запустят движение беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе организаторов.
«Форум является уникальной площадкой в сфере цифровых технологий для транспорта и логистики, собирающей лидеров индустрии, экспертов, известных спикеров и представителей власти. Нас ждёт обширная деловая программа. Сессии охватывают буквально все аспекты цифровизации транспортной отрасли. Также состоится запуск беспилотного движения грузовиков по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга. Автомобили будут управляться без водителя», – сказала директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.Второй день откроет пленарное заседание «Цифровой российский конструктор», где обсудят достижения отечественных разработчиков и внедрение цифровых решений. На одной площадке будут собраны беспилотные и электрические автомобили, а также роботы. Это будет интересно и молодёжи, и широкой аудитории, и экспертам.
Выставку посетят делегации из Индии, Китая и Ирана. Участникам представят последние достижения в области беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта, космической связи и цифровых сервисов для пассажиров. Делегаты из регионов смогут обсудить способы улучшения качества этих услуг.
Форум организовала Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Минтранса России.
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Лора Луганская