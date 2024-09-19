В Подмосковье собрали около 16 тысяч тонн капусты

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Уборка овощей, выращенных на открытом грунте, продолжается в Московской области, в частности, урожай собран почти с трети территорий, засаженных капустой, он составил около 16 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В этом году в Подмосковье капустой засеяли полторы тысячи гектаров, из них убрано более 408 га. Собрано 15,9 тысяч тонн овощей этого вида», — говорится в сообщении.В лидеры Московской области по сбору капусты вышел городской округ Коломна: там собрали 8,2 тыс. тонн. Второе место занял Дмитровский округ, где собрали 4,7 тыс. тонн капусты. На третьем место округ Серпухов с 87 тоннами собранной капусты, на четвёртом — Ступино (721 тонна), а замыкает топ-5 Воскресенск, где собрали 652 тонны капусты.
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Лев Каштанов