На подмосковном заводе создали «умный» лифт

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Лифтовую кабину нового поколения, основанную на принципах интернета вещей, создали Серпуховском лифтостроительном заводе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Умным» лифтом можно управлять при помощи смартфона. Кабина не только привезёт на нужный этаж, но и сообщит о погоде на улице, пробках на дорогах, биржевых котировках и даже сделает комплимент», — говорится в сообщении.Интерактивной панелью инновационной лифтовой кабины стало зеркало. «Умные» лифты представлены в трёх вариантах: грузоподъёмностью 400 килограммов, 630 килограммов и 1000 килограммов. Уже в этом году «умные» лифты будут установлены в некоторых российских новостройках.
В министерстве отметили, что Серпуховский лифтостроительный завод входит в группу компаний «Садовое кольцо». Дизайн нового лифта разработала студия Артемия Лебедева.
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