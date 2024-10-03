ОЭЗ «Дубна» возглавила ESG-рейтинг особых экономических зон России

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковная ОЭЗ «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге особых экономических зон России за 2024 год. Результаты рейтинга объявили на Международном форуме ОЭЗ, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Первое место разделили особые экономические зоны технико-внедренческого типа «Дубна» и «Технополис Москва». Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Минэкономразвития страны», – говорится в сообщении.Аббревиатура ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление». Это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и качества корпоративного управления.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Второй Международный Форум ОЭЗ проходит 3 и 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна». Он собрал более 500 участников – представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.
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Лора Луганская