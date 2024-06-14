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Новое производство нетканых материалов появилось в Подмосковье

14 июня 2024, 15:56
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

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В Подольске запустили производство нетканых материалов. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Проект запуска современной фабрики был реализован при поддержке федерального Фонда развития промышленности.

«Компания «Фортекс & Ко» инвестировала 800 млн рублей в запуск фабрики. <…> В апреле этого года на фабрике запустили производство трикотажной ткани, а сейчас на производственной площадке начался выпуск нетканых наполнителей для производства матрасов и мягкой мебели», — поделилась зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.



На предприятии буду производить жесткие наполнители из кокосового волокна и мягкие наполнители из высокоэластичного пенополиуретана.

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В Подмосковье на 20% увеличилось производство мясных полуфабрикатов
14 июня 2024, 15:36

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Московская область увеличила объемы производства мясных полуфабрикатов более чем на 20%. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мощности региональных мясоперерабатывающих предприятий позволили увеличить на 24% выпуск мясных полуфабрикатов.

«По данным Федеральной службы государственной статистики, объём производства мясных полуфабрикатов и мясосодержащих продуктов на территории Московской области составил 109 тысяч тонн. Это порядка 14% от общего объема производства в Центральном Федеральном округе, и 7% от объемов производства страны», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

На сегодняшний день уже расширили мощность производства восемь подмосковных предприятий.

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Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал курс доллара после санкций США
13 июня 2024, 20:23

Фото: iStock/Pineapple Studio

Бывший зампред Центробанка Сергей Дубинин предположил, что рубль после новых санкций Соединённых Штатов Америки будет варьироваться от 80 до 95 рублей.
«Всё ставит рубль в уязвимое положение. Укрепляться он вряд ли будет, но я думаю, что кардинальных изменений скачками до новых высот не будет. Сейчас только первая реакция может быть болезненной, а после — в сегодняшнем необъявленном, но реально существующем коридоре: от 80 до 95 будет оставаться», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дубинин.

Ранее стало известно, что Банк России впервые после введения санкций против Мосбиржи, из-за которых площадка прекратила торги долларами и евро, установил официальные курсы валют.

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Россияне смогут побороться за премию «Стандартизатор года»
13 июня 2024, 20:07

Фото: сайт премии «Стандартизатор года 2024»

В России продолжается приём заявок на соискание премии «Стандартизатор года 2024», сообщили в Минпромторге России.
«Ежегодный конкурс проводится в шестой раз. Его главные цели – популяризация стандартизации как сферы, определяющей научно-технический прогресс и повышающей качество жизни, а также признание заслуг специалистов по стандартизации. Конкурс проводится в пяти номинациях», – говорится в сообщении.
Церемония награждения лауреатов будет приурочена к Международному дню стандартов. Она состоится 10 октября этого года в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге в рамках V Юбилейного международного технологического форума «Российская неделя стандартизации».

Заявки на участие принимаются до 31 августа. Правила можно найти на сайте мероприятия.

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#минпромторг
#стандарт
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Китайский трейдер потерял вывезенную под видом гранита российскую медь
Bloomberg: трейдер из Китая остался без купленной в России меди за $20 миллионов
13 июня 2024, 19:21

Фото: iStock/Igor Ilnitckii

Государственный китайский трейдер Wuchan Zhongda Group Co стал жертвой мошенников после подписания контракта на поставку партии меди из РФ стоимостью 20 миллионов долларов. Об этом информирует Bloomberg.
Отмечается, что организация перевела денежные средства, однако так и не смогла получить груз. Согласно информации источника, перевозка товара, который вышел из порта Санкт-Петербурга в начале текущего года, провозилась под видом более дешевого гранита, а металл или то, что было вместо него, вероятно, попал в Турцию, что подтверждают записи судоходной линии.

Сотрудники компании попытались выяснить обстоятельства дела в России, но столкнулись с тем, что никто не знает, где находится завод, с которого забрали груз. Металл был куплен у российской компании под названием Regional Metallurgical.

Уточняется, что данный эпизод может оказаться серьезным ударом по международной торговле металлами.

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#россия
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Подмосковные ветеринарные препараты будут экспортировать в Иран
13 июня 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производитель ветеринарных препаратов «АКА» из Люберец будет поставлять свою продукцию в Иран. Контракт был заключён в Тегеране на выставке Iran Agrofood 2024, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания стала одним из восьми участников коллективного стенда Московской области на выставке. Сумма экспортного контракта составила 10 млн рублей. Первые поставки запланированы в ближайшие полгода», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что отправиться в Тегеран компаниям помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он организовал для них коллективный стенд, взяв на себя все расходы. Найти полный перечень мероприятий для экспортёров на 2024 год и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

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Президент РФ продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть
Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть до конца года
13 июня 2024, 18:53

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий ответные меры на потолок цен на российскую нефть.
Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, срок продлен до 31 декабря 2024 года.

При последней редакции указа действие мер истекало 30 июня.

Так, указ российского президента запрещает поставлять российскую нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контракте отражена предельная цена топлива.

Ранее глава государства разрешил компаниям соблюдать потолок цен на нефть при условии, если поставки направлены на дружественные страны по уже заключенным договорам.

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#нефть
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В России впервые установили официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов
13 июня 2024, 18:41

Фото: iStock/lucadp

Банк России впервые после введения санкций против Мосбиржи, из-за которых площадка прекратила торги долларами и евро, установил официальные курсы валют. Данные опубликованы на сайте регулятора.
По новым правилам определения показателя, курс будет определяться на основе отчетной информации кредитных организаций согласно результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. Уточняется, что относительно уровней, которые были установлены по итогам последних торгов на Мосбирже, американская валюта составила 88,21 руб. (снижение на 81 копейку), а евро — 94,83 руб. (снижение на 91 копейку).

Ранее Мосбиржа сообщила, что площадка обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения бесперебойности торгов.

Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

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Times: Украина хочет продать 19 предприятий, чтобы закрыть дыру в бюджете
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#курс
#минфин
#биржа
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Times: Украина хочет продать 19 предприятий, чтобы закрыть дыру в бюджете
13 июня 2024, 16:39

Фото: iStock/AntonioGuillem

Украина планирует продать почти двадцать государственных предприятий на пять миллиардов долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете. Об этом информирует газета Times.
Цель продажи заключается в восполнении дефицита военного бюджета в 4,98 миллиона долларов, а также в привлечении экономических инвестиций. Уточняется, что украинские власти намерены продать самую большую в Европе компания по добыче титана и циркония «Объединенная горно-химическая компания», торговый центр Ocean plaza и отель «Украина» в центре Киева.

Согласно информации издания, Украина по-прежнему владеет более чем 2,3 тысячами государственных предприятий, которые остались со времен СССР, но большая часть из них не приносят прибыли. По некоторым из них имеются серьезные долги.

Напомним, в конце ноября прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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Россиянам раскрыли, когда индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям
Аналитик Шнейдерман спрогнозировал нормализацию индекса Мосбиржи
13 июня 2024, 15:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки брокера Александр Шнейдерман заявил, что уже через несколько недель индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям.
«Падение индекса Мосбиржи и ключевых эмитентов вполне объяснимо на фоне сообщений о введении санкций в отношении Мосбиржи и всех её дочерних компаний. Такие новости обрушивают рынок. Но полагаем, это не продлится долго, и уже через неделю-две индекс вернётся к обычным значениям. Рынок быстро адаптируется», — отметил в беседе с RT Шнейдерман.

А экономист Елена Ведута объяснила, почему в этом году не стоит строить дачу в кредит.

«Нас ждёт инфляция, отдавать кредиты теперь будет сложнее. Многие ошибочно думают, что возьмут кредит, деньги обесценятся, но государство у нас непростое, оно может пересмотреть условия и проиндексировать взятый тобой кредит», — указала в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения санкций против России.

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#россия
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