Новое производство нетканых материалов появилось в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Подольске запустили производство нетканых материалов. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Проект запуска современной фабрики был реализован при поддержке федерального Фонда развития промышленности.
На предприятии буду производить жесткие наполнители из кокосового волокна и мягкие наполнители из высокоэластичного пенополиуретана.
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«Компания «Фортекс & Ко» инвестировала 800 млн рублей в запуск фабрики. <…> В апреле этого года на фабрике запустили производство трикотажной ткани, а сейчас на производственной площадке начался выпуск нетканых наполнителей для производства матрасов и мягкой мебели», — поделилась зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
На предприятии буду производить жесткие наполнители из кокосового волокна и мягкие наполнители из высокоэластичного пенополиуретана.
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Мира Полтева