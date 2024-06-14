В Подмосковье на 20% увеличилось производство мясных полуфабрикатов

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Московская область увеличила объемы производства мясных полуфабрикатов более чем на 20%. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мощности региональных мясоперерабатывающих предприятий позволили увеличить на 24% выпуск мясных полуфабрикатов.
На сегодняшний день уже расширили мощность производства восемь подмосковных предприятий.
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«По данным Федеральной службы государственной статистики, объём производства мясных полуфабрикатов и мясосодержащих продуктов на территории Московской области составил 109 тысяч тонн. Это порядка 14% от общего объема производства в Центральном Федеральном округе, и 7% от объемов производства страны», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
На сегодняшний день уже расширили мощность производства восемь подмосковных предприятий.
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Мира Полтева