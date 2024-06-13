Россияне смогут побороться за премию «Стандартизатор года»

Фото: сайт премии «Стандартизатор года 2024»
В России продолжается приём заявок на соискание премии «Стандартизатор года 2024», сообщили в Минпромторге России.
«Ежегодный конкурс проводится в шестой раз. Его главные цели – популяризация стандартизации как сферы, определяющей научно-технический прогресс и повышающей качество жизни, а также признание заслуг специалистов по стандартизации. Конкурс проводится в пяти номинациях», – говорится в сообщении.Церемония награждения лауреатов будет приурочена к Международному дню стандартов. Она состоится 10 октября этого года в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге в рамках V Юбилейного международного технологического форума «Российская неделя стандартизации».
Заявки на участие принимаются до 31 августа. Правила можно найти на сайте мероприятия.
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