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Предприятия Подмосковья за год отгрузили продукцию на 5,5 трлн рублей

01 марта 2024, 11:36
Фото: iStock/Cylonphoto

Фото: iStock/Cylonphoto

Подмосковные компании отгрузили за минувший год товары собственного производства более чем на пять с половиной триллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Индекс промышленного производства в регионе по итогам 2023 года составил 113,7%, объем отгруженных товаров собственного производства промпредприятиями Московской области вырос на 22,6%. В денежном выражении он составил 5,56 трлн рублей», — уточнила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Флагманом стали областные предприятия, выпускающие пищевую продукцию, за минувший год они отгрузили товары более чем на 1,1 трлн рублей. Второе место заняли производители металлических изделий — общая стоимость их отгруженной продукции составила более 714 миллиардов рублей. А на третье место вышли производители химической продукции, которые отгрузили товаров примерно на 362 млрд рублей.

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#московская область
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Костин ожидает снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года
Костин ожидает плавного снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года
01 марта 2024, 10:49

Фото: istock / gopixa

К концу 2024 года ключевая ставка в России снизится до 13%, однако это произойдет постепенно и осторожно, «по-женски», считает глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
«По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку», — сказал он.
В 2023 году Банк России увеличил ключевую ставку более чем в два раза, с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании этого же года в декабре глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки приближается к завершению.

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#снижение
#банк россии
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Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $11 млрд
Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $11 млрд
01 марта 2024, 10:07

Фото: istockphoto/tiero

Общее состояние богатейших российских предпринимателей за первые два месяца текущего года увеличилось на 11,084 миллиарда долларов. Больше других разбогател Андрей Мельниченко, состояние которого увеличилось на 3,86 миллиарда долларов.
Как сообщает РИА Новости на основании данных Bloomberg Billionaires Index (BBI), общая стоимость активов бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Мельниченко достигла 22,7 миллиарда долларов. За основу расчёта этого индекса берётся стоимость акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями или же контрольными пакетами. Мельниченко в рейтинге богатейших российских бизнесменов поднялся на шестое место.

Возглавляет список по-прежнему один из основных совладельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Однако его состояние с начала 2024 года уменьшилось на 37,1 миллиона долларов и составляет сейчас $31 млрд. На втором месте рейтинга остался совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние также стало меньше — на $710 млн. Теперь его активы оцениваются в 26,8 миллиарда долларов. А вот сохранивший за собой третью позицию один из главных акционеров компании «Лукойл» Вагит Алекперов стал богаче на $1,51 млрд. Его состояние достигло 26,2 миллиарда долларов.

Всего в рейтинг BBI входят 500 богатейших людей планеты. Этот список включает в себя 26 россиян. Их совокупное состояние на текущий момент оценивается в 345,11 миллиарда долларов.

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#рейтинг
#компании
#активы
#доллар
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Экономист назвал последствия решения отвязать цены в России от мировых
Экономист Белхароев назвал отвязку цен в РФ от мировых фактором стабилизации
01 марта 2024, 07:51

Фото: istock / industryview

Идея отвязать цены в РФ от мировых направлена на поиск новых ориентиров ценообразования без учета глобальных рынков. Об этом заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев в разговоре с «Прайм».

Накануне в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, устанавливающий принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Как утверждает эксперт, данная норма позволит узаконить работу правительства по сдерживанию цен в разумных пределах стоимости товаров и услуг.

Белхароев заявил, что отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках — стабилизирующий фактор для экономического развития Российской Федерации. Экономист добавил, что при ценообразовании на внутреннем рынке важно учитывать экономическую ситуацию внутри страны и платежеспособность населения.

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#эксперт
#норма
#цены
#страны
#законопроект
#рф
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Япония внесла в список санкций «Уралвагонзавод» и «Калашников»
Япония ввела санкции против концернов «Калашников» и «Уралвагонзавод»
01 марта 2024, 04:41

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, вследствие ситуации на Украине, передает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на японский кабинет министров.
Под ограничения попали компании «Калашников», «Алмаз Антей«, «Уралвагонзавод», «Ангстрем», «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева Электроника», НПО «Аврора», «Импульс», КБ «Новатор», НПО «Базальт», Объединенная судостроительная корпорация, ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК».

Помимо этого, персональные санкции. предполагающие заморозку активов, были применены к уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирине Агеевой, ее коллеге из Ростовской области Ирине Черкасовой, омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву, представителю Чечни Муслиму Хучиеву и командиру специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замиду Чалаеву.

Ранее Япония, согласно сообщениям министра финансов Украины Игоря Уманского, стала крупнейшим спонсором Украины начиная с 2024 года. Кроме того, по словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, лишь Токио выделил деньги Киеву в 2024 году.

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#япония
#санкции
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В Подмосковье открывается новый строительный гипермаркет
29 февраля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Строительный гипермаркет OBI откроется 5 марта в рабочем посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, это будет уже шестой магазин этой торговой сети, работающий на территории Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Гипермаркет построили на месте парковки мебельного торгового центра «Три кита». Общая площадь двухэтажного здания составляет более 21 тысячи квадратных метров. Благодаря новому гипермаркету в округе появилось более ста новых рабочих мест», — отмечается в сообщении.
В гипермаркете можно будет купить инструменты для строительства и уборки снега, сантехнику, садовый декор, текстиль, хозяйственные товары, оборудование для кухни, мебель и прочее. В магазине можно оформить доставку товаров на дом или самостоятельно забрать товары, заказанные на сайте.

Новый гипермаркет на улице Луговая в районе выезда из Одинцова.

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#одинцовский городской округ
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#минсельхозпрод мо
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В Пущино построят новое производство медицинских изделий
29 февраля 2024, 14:13

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Подмосковный производитель медицинского оборудования расширит производство на земле за 1 рубль. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В рамках программы «Земля за 1 рубль» свое производство расширит компания «ДИАКОН-ДС», которая занимается производством медицинских изделий для in vitro.

«Объем инвестиций компании „ДИАКОН-ДС“ в строительство и запуск современного производственного комплекса, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, составит около 600 млн рублей. На новом предприятии планируется создать около 20 рабочих мест для жителей Подмосковья. Завершить строительство и запустить новое производство инвестор планирует в IV квартале 2026 года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что благодаря расширению предприятия будут выпускаться полуавтоматических и автоматических анализаторов для медицинских лабораторий.

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#производство
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#екатерина зиновьева
#площадки
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В Подмосковье производится 70% общего объема йогуртов в ЦФО
29 февраля 2024, 12:50

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Мурашов: Мы произвели более 70% от общего объема йогуртов в ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошлый год производство йогуртов в Московской области выросло до 71,5 %

«По данным статистики в Московской области за 2023 год произведено более 340 тыс. тонн йогуртов. Доля этого объема, более 70 %, приходится на производство в ЦФО и составляет более 47 % от общероссийского объема. Мы продолжаем укреплять свою позицию ведущего региона-производителя высококачественных молочных продуктов», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что самые крупные производители Подмосковья находятся в городских округах Дмитровский, Раменский, Истры, Красногорск и Коломна.

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#подмосковье
#производство
#владислав мурашов
#цфо
#производители
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Автозаводы Санкт-Петербурга потеряли тысячи работников
29 февраля 2024, 11:28

Фото: iStock/pengyou91

Согласно данным Петростата, в 2023 году в Санкт-Петербурге произошёл резкий спад в численности сотрудников, занятых в производстве автотранспортных средств, полуприцепов и прицепов.
Количество работников сократилось, опустившись до отметки в 4 тысячи человек, в то время как в лучшие времена городские предприятия автопрома вместе с поставщиками насчитывали 12 тысяч человек.

Ситуация осложняется ещё и тем, что около половины производителей автодеталей в Петербурге и Ленинградской области покинули рынок. Это связано с западными санкциями, а также приостановкой работы местных автомобильных заводов.

Сейчас на бывшем заводе Nissan действует «Автозавод Санкт-Петербург», который производит легковые автомобили под брендом Xcite. На площадке бывшего завода Toyota в 2024 году планируется запустить производство четырёх моделей автомобилей премиум-класса Aurus. Также завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) готовится к серийному производству автомобилей во втором квартале текущего года. В данный момент руководители автомобильных производств налаживают связи с потенциальными коллегами.

Таким образом, несмотря на текущий спад, есть надежда на возрождение петербургского автопрома в ближайшие годы. Новые производственные мощности должны создать новые рабочие места и поддержать экономику города.

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#автомобили
#рынок
#завод
#производство
#рабочие места
#предприятия
#петербург
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Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки
29 февраля 2024, 10:24

Фото: iStock/ipopba

Продажа валютной выручки продемонстрировала свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, приводит его слова ТАСС.
По его словам, в настоящее время важно обеспечить фондирование импорта. В ходе совещания с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия с компаниями-экспортерами.
По результатам заседания, участники договорились о формате дальнейшей работы по теме экспорта.

Прежде о российской экономике в целом рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что несмотря на западные рестрикции в отношении России, страна продолжает проводить свою собственную экономическую политику, в том числе макроэкономическую.

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