Предприятия Подмосковья за год отгрузили продукцию на 5,5 трлн рублей

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Подмосковные компании отгрузили за минувший год товары собственного производства более чем на пять с половиной триллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Индекс промышленного производства в регионе по итогам 2023 года составил 113,7%, объем отгруженных товаров собственного производства промпредприятиями Московской области вырос на 22,6%. В денежном выражении он составил 5,56 трлн рублей», — уточнила глава министерства Екатерина Зиновьева.Флагманом стали областные предприятия, выпускающие пищевую продукцию, за минувший год они отгрузили товары более чем на 1,1 трлн рублей. Второе место заняли производители металлических изделий — общая стоимость их отгруженной продукции составила более 714 миллиардов рублей. А на третье место вышли производители химической продукции, которые отгрузили товаров примерно на 362 млрд рублей.
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