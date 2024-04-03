В Кашире запустят производство сжиженного природного газа

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В особой экономической зоне «Кашира» появится малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа. Проект строительства реализует компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестор уже получил разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. Его площадь составит 3 тыс. кв. м. Производство 14,2 тыс. тонн СПГ в год сократит потребление дизельного топлива на 16,2 тыс. тонн. Это снизит выбросы твердых частиц на 95%. На предприятии создадут около 20 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным министерства, предприятие сможет производить 1,7 тонн сжиженного природного газа в час. Получаемый в ОЭЗ «Кашира» СПГ будет реализовываться в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций.
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Лора Луганская