В Подмосковье в этом году построят и обновят четыре фармацевтических предприятия

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО
Четыре проекта импортозамещения в сфере фармацевтики планируется реализовать в Московской области в 2024 году. Два из них предусматривают строительство новых заводов, столько же – модернизацию, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
«Объём инвестиций в эти проекты составит 5,2 млрд рублей. На предприятиях планируют создать около 800 рабочих мест», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Так, одно из предприятий по производству лекарств рассчитывают запустить в городском округе Черноголовка новое. Инвестор получил льготный заём на покупку оборудования в Фонде развития промышленности России.
Найти информацию о поддержке бизнеса модно на инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская