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В Подмосковье в этом году построят и обновят четыре фармацевтических предприятия

03 апреля 2024, 10:28
Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Четыре проекта импортозамещения в сфере фармацевтики планируется реализовать в Московской области в 2024 году. Два из них предусматривают строительство новых заводов, столько же – модернизацию, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
«Объём инвестиций в эти проекты составит 5,2 млрд рублей. На предприятиях планируют создать около 800 рабочих мест», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Так, одно из предприятий по производству лекарств рассчитывают запустить в городском округе Черноголовка новое. Инвестор получил льготный заём на покупку оборудования в Фонде развития промышленности России.


Как напомнили в министерстве, предприятия, реализующие проекты импортозамещения в Московской области, могут воспользоваться поддержкой региона. Например, по программе «Земля за 1 рубль» можно получить в аренду участки по ставке 1 рубль в год. Это условие действует в течение трёх лет. В случае успешного запуска предприятия инвестор может выкупить участок под заводом за 15% от его кадастровой стоимости.

Найти информацию о поддержке бизнеса модно на инвестиционном портале Московской области.

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США вывели из-под санкций европейскую дочернюю компанию банка ВТБ
02 апреля 2024, 22:31

Фото: iStock/Dmitrii Anikin

США сняли санкции с европейской «дочки» банка ВТБ. Соответствующая информация приводится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
По заявлению ведомства, из-под действия санкций, направленных в сторону Российской Федерации, выведен Ost-West Handeslbank (OWH SE). Кроме того, из санкционного списка исключены позиции, в которых банк проходил под прежними названиями — VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.

Ранее Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса» Аркадия Воложа.

Западные страны и США начали применять практику введения широких пакетов санкций в адрес России после того, как она признала независимость так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик и после анонсированного 24 февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным начала специальной военной операции на Украине.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее высказалась, что не может спокойно наблюдать за тем, как санкции превращаются в неизбирательное орудие против России.

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В Подмосковье с начала года 12 компаний получили под проекты «Землю за 1 рубль»
02 апреля 2024, 21:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Участниками подмосковной программы «Земля за 1 рубль» в этом году стали уже 12 компаний, планирующих инвестпроекты в сфере импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В первом квартале этого года мы передали инвесторам 33 участка под 12 инвестпроектов импортозамещения на территории региона по программе «Земля за 1 рубль». Объём заявленных инвестиций в эти проекты – 5,4 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать около 500 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Всего с момента запуска программы в марте 2022 года её участниками стали 143 инвестора. Инвестиций в проекты, которые реализуются на участках, преданных бизнесу в аренду, превышает 108 млрд рублей. «Действие программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье продлили и на 2024 год. За первый квартал общая площадь предоставленных участков для бизнеса составила 33 гектара.
Цель этого проекта – заместить импортную продукцию, позволить предпринимателям расширить производство, привлечь новых инвесторов. Землю государство предлагает практически бесплатно», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Программа была инициирована губернатором региона Андреем Воробьёвым.

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В Черноголовке открылся ещё один магазин натуральных продуктов
02 апреля 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Черноголовка открылся второй по счёту магазин торговой сети «ВкусВилл». Общая площадь торговой точки – 107,5 кв. м., сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Торговая сеть предлагает покупателям натуральные и полезные продукты. Там можно купить свежие фрукты, ягоды и овощи, мясную и рыбную продукцию, замороженные полуфабрикаты, различные снеки и готовую еду. Кроме продуктов питания, посетителям доступны товары для дома и косметические средства», – говорится в сообщении.
Магазин расположен на улице Береговой. Как отметили в ведомстве, благодаря его открытию было создано шесть новых рабочих мест.

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В Подмосковье зарегистрированы почти 664 тысячи самозанятых
02 апреля 2024, 17:16

Фото: Istockphoto / PIKSEL

В Московской области зарегистрировались 663,7 тыс. самозанятых граждан. Такими данными поделились в пресс-службе Мособлдумы.
«В прошлом году от самозанятых поступили платежи на 5,2 млрд рублей. Из них в бюджет Московской области направлено 3,3 млрд рублей. Рост поступлений за 2023 год в целом составил 1,8 млрд рублей», – пояснили в региональном парламенте.
Вся информация о мерах поддержки самозанятых содержится на Инвестиционном портале Московской области. Там же можно получить консультацию и подать заявку.

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#московская область
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Производитель одежды для питомцев из Лыткарина представила продукцию в Казахстане
02 апреля 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Индивидуальный предприниматель из Лыткарина Надежда Тарасова приняла участие в международной выставке зоотоваров и услуг ZooExpo 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Предприниматель отправилась в Казахстан при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. На выставке ей удалось заключить экспортный контракт.
«Тарасова – производитель и поставщик товаров и одежды для домашних животных. Швейное производство располагается в Лыткарине. Предприниматель презентовала продукцию под торговой маркой «Монморнеси». В результате участия в выставке впервые Тарасова заключила контракт на поставку продукции в Казахстан. Первые отгрузки планируются в августе», – уточнили в ведомстве.
Помимо участия в международных выставках, фонд оказывает подмосковным компаниям другую поддержку. Перечень услуг для экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Московской области.

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Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира
Владелец LVMH Бернар Арно вновь возглавил рейтинг богачей мира Forbes
02 апреля 2024, 15:43

Фото: iStock/robynmac

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно вновь возглавил годовой список богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает Forbes.
Его состояние оценивается в 233 млрд долларов, что на 22 млрд больше, чем год назад, когда оно составляло 211 млрд.

На втором месте остается предприниматель Илон Маск, чье состояние выросло до 195 млрд долларов со 180 миллиардов годом ранее.

Третье место в списке занял Джефф Безос. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon составляет 194 млрд долларов, что существенно превышает 114 млрд годичной давности.

На четвертую строчку поднялся Марк Цукерберг с 16-й позиции, чье состояние выросло до 177 млрд долларов с 64,4 млрд годом ранее. Глава Oracle Ларри Эллисон занял пятое место с состоянием в 141 млрд долларов, что сравнимо с 107 млрд долларов годичной давности.

Общее состояние миллиардеров мира, согласно подсчетам Forbes, достигло рекордных 14,2 трлн долларов, что на 2 млрд больше, чем год назад, и на 1,1 трлн выше предыдущего рекорда, установленного в 2021 году.

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#илон маск
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Бизнес Подмосковья приглашают принять участие в выставке-ярмарке в Монголии
02 апреля 2024, 14:43

Фото: iStock/Streluk

Компании из Московской области могут стать участниками международной выставки-ярмарки «Кооперация без границ», которая будет проходить в столице Монголии городе Улан-Батор в мае текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Российская торгово-развлекательная ярмарка будет развёрнута в центре города — на площади Сухе-Батора. На ярмарке предприниматели будут представлять гостям свою продукцию. Кроме того, планируется провести серию круглых столов и форум с монгольскими бизнесменами», — отмечается в сообщении.
Подмосковные предприниматели, желающие принять участие в этом мероприятии, могут подать заявку на сайте выставки. Дополнительную информацию можно получить через Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области по электронной почте vsv@exportmo.ru.

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#предприниматели
#бизнес
#выставка
#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
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Минпромторг составил список цен на авто для вычисления утильсбора
Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного
02 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/ bigtunaonline

Пресс-служба ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объявила о публикации перечня автомобилей, предназначенных для учета утилизационного сбора, включая информацию о нижней границе их средней стоимости.
Данный список был составлен на основании данных о марке, модели и средней стоимости, предоставленных ФТС России, пишут «Известия».

Всего в перечень вошли 3374 позиции, которые охватывают как автомобили, официально представленные на российском рынке, так и те, которые уже покинули его, такие как Toyota или Volkswagen, а также марки коммерческой техники, включая Scania и другие.

Примеры из списка включают среднюю стоимость автомобилей, таких как Hyundai Palisade, оцененную в 3,3 млн рублей, BMW X5 — в 7,6 млн рублей, Kia Soul — в 1 млн рублей, а Toyota Camry — в 2,7 млн рублей.

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#цены
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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
ФАС проверяет торговые сети, включая «Магнит» и «Пятерочку», из-за цен на яйца
02 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Hleb Usovich

Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
«ФАС России анализирует ценообразование на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <...> Сегодня ФАС России начала проверки торговых сетей „Перекресток“, „Магнит“, „Дикси“, „Пятерочка“, „Лента“, „О’Кей“, „Метро“, „Ашан“ и другие», — говорится в релизе.
Ранее ведомство проверило производителей яиц.

Цены на этот продукт выросли на 61,35% за 2023 год, что вынудило президента вмешаться. Владимир Путин отметил на итоговой пресс-конференции, что спрос на яйца увеличился, в то время как производство осталось на том же уровне.

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