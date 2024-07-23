На производстве шоколада в Шатуре появится 120 рабочих мест

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Производство шоколада и сахаристых изделий планируют открыть на территории городского округа Шатура, благодаря этому в муниципалитете появится ещё 120 рабочих мест. Подробности реализации проекта врип главы Шатуры Николай Прилуцкий обсудил с представителем инвестора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы рады каждому инвестпроекту. Тем более, если это добросовестный инвестор во всех отношениях, который готов выполнять свои обязательства по срокам реализации, создавать рабочие места для местного населения, гарантировать достойные зарплаты и соблюдать все правила и нормы, в том числе экологические», — сказал Николай Прилуцкий.Производство планируют переместить в отдалённый посёлок округа из Калининграда. Участок инвестору предоставят на льготных условиях — по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
Подбор персонала для будущего производства ведётся уже сейчас, зарплата высококвалифицированного специалиста там составит около 250 тысяч рублей.
«Мы настроены на сотрудничество. Готовы включиться в работу на любом этапе. Поскольку хочется переломить общественное мнение, что за одни и те же деньги не обязательно ездить на работу в Москву», — подчеркнул Николай Прилуцкий.Проект планируется реализовать в 2026 году. Объём инвестиций составит более 130 миллионов рублей.
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