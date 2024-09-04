На развитие семейных ферм в Подмосковье выдали гранты более чем на 52 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Гранты на развитие семейных ферм на общую сумму более 52 миллионов рублей выдали двум подмосковным хозяйствам — в Ступине и Щёлкове, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«По итогам конкурсного отбора гранты на развитие семейных ферм общей суммой более 52,4 млн рублей предоставили щёлковскому фермерскому хозяйству, специализирующемуся на выращивании ягод — голубики, малины и садовой земляники, а также хозяйству в округе Ступино, занимающемуся молочным животноводством», — уточнил глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.Отмечается, что на грант на развитие семейной фермы может претендовать хозяйство, зарегистрированное в Подмосковье не менее года назад. Кроме того, фермерским хозяйством должны заниматься минимум два члена семьи.
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