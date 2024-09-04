В Подмосковье стартовал приём заявок на гранты для промышленников

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Приём заявок на получение гранта от регионального Фонда развития промышленности (ФРП) стартовал в Московской области, грант предназначен для компенсации расходов по кредитам на развитие производства, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Грантом можно будет компенсировать до 90% затрат предприятия на уплату процентов по кредитам. При этом сумма полученной поддержки не может превышать 50 миллионов рублей», — пояснила зампред правительства региона— министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.Отмечается, что с помощью гранта от ФРП можно будет частично покрыть расходы по кредитам, взятым с 1 января прошлого года.
Заявки на грант принимаются до 18:00 12 сентября. Получателей гранта выберут на конкурсной основе. Подробная информация об этом размещена по ссылке.
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Лев Каштанов