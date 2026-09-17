На российском рынке птицы появился продукт более популярный, чем курятина

17 сентября 2026, 22:30

Аналитик Холод: в России отмечается повышенный спрос на куриные сердечки

Фото: iStock/nastya_ph

В России изменилось ценообразование на рынке птицы, сейчас минимальная розничная стоимость килограмма сердечек достигла 500 рублей, что в 2,5 раза дороже тушки. Об этом рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.





В разговоре с URA.RU эксперт отметил, что сердечки содержат гемовое железо. Они часто пользуются спросом среди тех людей, которые пытаются поднять низкий гемоглобин.





«Раньше мы базировались на опыте, когда любые субпродукты, будь то курицы, свинина или говядина, ценились дешевле, чем само мясо. Сейчас время рыночной экономики: есть спрос на сердечки куриные, значит и цена на них растет. Производители ориентируются на то, на что реагирует покупатель», — пояснил Холод.