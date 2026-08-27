Достижения.рф

Производители из Подмосковья выходят на рынок Индии

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Центральном деловом центре Белапура в Нави-Мумбаи открыли постоянно действующий павильон «Сделано в России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области



Это уже восьмая зарубежная площадка Российского экспортного центра и первая в Индии.

«Открытие павильона расширяет возможности для российских компаний на одном из крупнейших потребительских рынков мира. Население страны приближается к полутора миллиардам человек. Это формирует спрос на широкий спектр продукции – от продовольствия до товаров народного потребления. Уже на старте проектом заинтересовались подмосковные производители», – отметили в ведомстве.
Так, заявки на размещение продукции в павильоне подали ООО «ТК Мираторг» и АО «Би-энд-Би». Они представят индийским партнёрам продукцию в разных категориях – от мясных деликатесов до кондитерских изделий. Павильон будет работать как постоянная площадка для продвижения российских товаров.

Программу национальных павильонов «Сделано в России» РЭЦ реализует с 2017 года. Сейчас такие площадки работают в Китае, Вьетнаме, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте, Иордании и Индии.

Подмосковные компании, желающие представить свою продукцию в павильоне, могут подать заявку на участие по ссылке.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0