Производители из Подмосковья выходят на рынок Индии
В Центральном деловом центре Белапура в Нави-Мумбаи открыли постоянно действующий павильон «Сделано в России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Это уже восьмая зарубежная площадка Российского экспортного центра и первая в Индии.
«Открытие павильона расширяет возможности для российских компаний на одном из крупнейших потребительских рынков мира. Население страны приближается к полутора миллиардам человек. Это формирует спрос на широкий спектр продукции – от продовольствия до товаров народного потребления. Уже на старте проектом заинтересовались подмосковные производители», – отметили в ведомстве.Так, заявки на размещение продукции в павильоне подали ООО «ТК Мираторг» и АО «Би-энд-Би». Они представят индийским партнёрам продукцию в разных категориях – от мясных деликатесов до кондитерских изделий. Павильон будет работать как постоянная площадка для продвижения российских товаров.
Программу национальных павильонов «Сделано в России» РЭЦ реализует с 2017 года. Сейчас такие площадки работают в Китае, Вьетнаме, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте, Иордании и Индии.
Подмосковные компании, желающие представить свою продукцию в павильоне, могут подать заявку на участие по ссылке.