Производители из Подмосковья выходят на рынок Индии

27 августа 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Центральном деловом центре Белапура в Нави-Мумбаи открыли постоянно действующий павильон «Сделано в России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области





Это уже восьмая зарубежная площадка Российского экспортного центра и первая в Индии.

«Открытие павильона расширяет возможности для российских компаний на одном из крупнейших потребительских рынков мира. Население страны приближается к полутора миллиардам человек. Это формирует спрос на широкий спектр продукции – от продовольствия до товаров народного потребления. Уже на старте проектом заинтересовались подмосковные производители», – отметили в ведомстве.