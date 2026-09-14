В России подешевеет сахар

14 сентября 2026, 22:17

Экономист Лебедев: сахар в России подешевеет к концу сентября

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Розничная стоимость сахара в России вернется к норме к концу сентября — началу октября текущего года. Об этом рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев.





В разговоре с URA.RU эксперт пояснил, что стоимость сахара складывается из оптовой цены, а также затратами на логистику, фасовку, а также наценки самого магазина.





«Оптовые цены за последний месяц снизились более чем на 8%. Это не случайность, а следствие сезонного фактора, который традиционно работает в пользу потребителя. Летний ажиотажный спрос, связанный с заготовками, постепенно сходит на нет, а на рынок начинает поступать сахар из свеклы нового урожая», — отметил Лебедев.