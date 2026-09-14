В России подешевеет сахар
Экономист Лебедев: сахар в России подешевеет к концу сентября
Розничная стоимость сахара в России вернется к норме к концу сентября — началу октября текущего года. Об этом рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев.
В разговоре с URA.RU эксперт пояснил, что стоимость сахара складывается из оптовой цены, а также затратами на логистику, фасовку, а также наценки самого магазина.
«Оптовые цены за последний месяц снизились более чем на 8%. Это не случайность, а следствие сезонного фактора, который традиционно работает в пользу потребителя. Летний ажиотажный спрос, связанный с заготовками, постепенно сходит на нет, а на рынок начинает поступать сахар из свеклы нового урожая», — отметил Лебедев.
По словам эксперта, увеличение предложения приведёт к тому, что цены продолжат снижаться. Он подчеркнул, что розничные цены не сразу реагируют на снижение оптовых. Сначала сети распродают товар, купленный по старым ценам. Обычно на это уходит несколько недель. Так, цены стабилизируются к концу сентября — началу октября, заключил Лебедев.