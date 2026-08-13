Ресторанный рынок России растёт на фоне закрытий и падения трафика

13 августа 2026, 17:30

Оборот общепита вырос в 2,2 раза, но рестораны теряют гостей и прибыль

Фото: Istock / Drazen Zigic

Российский рынок общепита продолжает расти в деньгах, однако сами рестораны сталкиваются с падением числа гостей и увеличением расходов. С 2021 по 2025 год оборот отрасли увеличился в 2,2 раза — с 1,93 до 4,29 трлн рублей. При этом в начале 2026 года рынок просел примерно на 25% по гостям и выручке. Об этом сообщает Mash Money.