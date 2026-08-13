Ресторанный рынок России растёт на фоне закрытий и падения трафика
Российский рынок общепита продолжает расти в деньгах, однако сами рестораны сталкиваются с падением числа гостей и увеличением расходов. С 2021 по 2025 год оборот отрасли увеличился в 2,2 раза — с 1,93 до 4,29 трлн рублей. При этом в начале 2026 года рынок просел примерно на 25% по гостям и выручке. Об этом сообщает Mash Money.
Главная проблема бизнеса — стремительный рост издержек. За три года зарплаты в ресторанной сфере выросли примерно вдвое, а продукты подорожали на 40%. При этом чистая рентабельность заведений нередко составляет всего 4–5%, поэтому даже многомиллионный оборот не гарантирует владельцам существенной прибыли.
Рестораторы сокращают меню, снижают издержки и развивают доставку. Крупные сети используют кризис для экспансии, занимая освободившиеся площади на выгодных условиях.
Для гостей это означает рост среднего чека: в цены закладываются удорожание продуктов, зарплат, аренды и комиссии доставки.
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