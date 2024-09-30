В Подмосковье открыли торгово-выставочный комплекс автомобилей бизнес-парка «Гринвуд»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Красногорске запустили основной этап II очереди бизнес-парка «Гринвуд» – торгово-выставочного комплекса автомобилей и техники.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и председатель совета директоров Chengtong International, президент бизнес-парка Сунь Бохуэй.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв приглашал китайских партнеров на открытие торгово-выставочного комплекса во время своего делового визита в Пекин в октябре 2023 года. Он станет единой платформой для бизнеса.
В одном месте сосредоточено несколько направлений. Это выставка-продажа автомобилей и техники, продажа запчастей, сервисный и учебный центра, финансово-юридическая поддержка, сертификация и технические испытания, а также логистика.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В ходе торжественной церемонии восемь компаний подписали соглашения о сотрудничестве. Новым резидентами торгово-выставочного комплекса стали четыре китайских предприятия: компания ФАСТ РАША, занимающаяся обслуживанием и продажей автокомпонентов; «Радуга Цинк Лист» – одно из крупнейших в России предприятий по производству оцинкованной стали с полимерным покрытием; ЛОВТО – производитель резиновых ковриков для автомобилей, а также занимающаяся сервисным обслуживанием китайских автомобилей Xiaomi, Geely, Gac, LiXiang и Zeekr; дистрибьютор дизельных двигателей Dongfeng и Xi'an, запчастей для автобусов Yutong – КамМакс Дизельно-энергетическая компания.
Среди российских предприятий, ставших резидентами – официальный дилер по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «Сатурн-Р-авто»; дилерская «Компания АВК», ГАЛОГЕНУ НЕТ, занимающаяся продажей автомобильной оптики, ремонтом светового оборудования, а также «Левел Авто».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Помимо торгово-выставочного комплекса, II очередь бизнес-парка «Гринвуд», строительство которой началось в 2020 году, будет включать гостиницу, два апартаментных корпуса и офисы общей площадью 136 тыс. кв. м. На сегодня объём привлечённых инвестиций составил 50 млн долларов. Будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест.
Он добавил, что вторая очередь бизнес-парка «Гринвуд» уже привлекла ряд известных российских и китайских брендов.
С 2000 года объём торговли между Россией и Китаем вырос в 30 раз – с 8 млрд долларов до 240 млрд долларов в 2023 году. Почти 8% товарооборота между двумя странами даёт Подмосковье. Это 18,5 млрд долларов за прошлый год.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Гринвуд» был запущен в 2010 году, там работает большое количество компаний. Сегодня мы присутствуем на открытии II очереди - основного этапа. Это говорит о том, что есть перспективы, планы, реальные проекты, которые реализуются и на этой площадке, и на территории Подмосковья, и всей страны. Хочу поблагодарить наших лидеров, которые задают тон политическим и дружеским отношениям. Это партнёрство позволяет нашим странам развиваться и имеет прекрасные перспективы», – сказал Воробьёв.Он поздравил китайских друзей с 75-летием со дня образования КНР, который будут отмечать 1 октября в КНР. Он пожелал им дальнейшего процветания и заверил, что все, кто работает в Подмосковье, могут всегда и во всём рассчитывать на власти региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв приглашал китайских партнеров на открытие торгово-выставочного комплекса во время своего делового визита в Пекин в октябре 2023 года. Он станет единой платформой для бизнеса.
В одном месте сосредоточено несколько направлений. Это выставка-продажа автомобилей и техники, продажа запчастей, сервисный и учебный центра, финансово-юридическая поддержка, сертификация и технические испытания, а также логистика.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В ходе торжественной церемонии восемь компаний подписали соглашения о сотрудничестве. Новым резидентами торгово-выставочного комплекса стали четыре китайских предприятия: компания ФАСТ РАША, занимающаяся обслуживанием и продажей автокомпонентов; «Радуга Цинк Лист» – одно из крупнейших в России предприятий по производству оцинкованной стали с полимерным покрытием; ЛОВТО – производитель резиновых ковриков для автомобилей, а также занимающаяся сервисным обслуживанием китайских автомобилей Xiaomi, Geely, Gac, LiXiang и Zeekr; дистрибьютор дизельных двигателей Dongfeng и Xi'an, запчастей для автобусов Yutong – КамМакс Дизельно-энергетическая компания.
Среди российских предприятий, ставших резидентами – официальный дилер по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей «Сатурн-Р-авто»; дилерская «Компания АВК», ГАЛОГЕНУ НЕТ, занимающаяся продажей автомобильной оптики, ремонтом светового оборудования, а также «Левел Авто».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«За 15 лет, прошедших с тех пор, как компания Chengtong International инвестировала в проект «Гринвуд», он реализовал себя как платформа для эффективного привлечения различных компаний и специалистов. Сейчас в бизнес-парке – более 400 резидентов. Россия стала крупнейшим направлением экспорта автомобилей из Китая. С января по август сюда было экспортировано более 700 тыс. машин», – сказал Чжан Ханьхуэй.По его словам, открытие второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» позволит обогатить и улучшить его функции, предоставив китайским автомобильным компаниям современную и комплексную сервисную платформу. Это позволит им успешно выходить на российский рынок, укреплять свои позиции, а также придаст новый импульс китайско-российскому сотрудничеству в автомобильной и электромеханической промышленности.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Помимо торгово-выставочного комплекса, II очередь бизнес-парка «Гринвуд», строительство которой началось в 2020 году, будет включать гостиницу, два апартаментных корпуса и офисы общей площадью 136 тыс. кв. м. На сегодня объём привлечённых инвестиций составил 50 млн долларов. Будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест.
«Многие годы благодаря личной заботе посла Чжан Ханьхуэй и Андрея Юрьевича Воробьёва китайские компании достигли существенного развития на территории Московской области. От имени китайских компаний, работающих на земле Подмосковья, ещё раз выразить глубокую благодарность им, а также китайским и российским деловым кругам, предприятиям за многолетнее взаимовыгодное сотрудничество», – сказал Сунь Бохуэй.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что вторая очередь бизнес-парка «Гринвуд» уже привлекла ряд известных российских и китайских брендов.
С 2000 года объём торговли между Россией и Китаем вырос в 30 раз – с 8 млрд долларов до 240 млрд долларов в 2023 году. Почти 8% товарооборота между двумя странами даёт Подмосковье. Это 18,5 млрд долларов за прошлый год.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская