В Подмосковье впервые пройдёт агротуристический фестиваль «Фермер Фест»

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области пройдёт первый агротуристический фестиваль «Фермер Фест». Он будет организован 5 октября на территории арт-квартала «Патефонка» в Коломне, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«На фестивале будет работать фермерский рынок. Посетители смогут купить сыры, колбасы, свежую и копчёную рыбу, масло, специи, пастилу, мёд, сладости, овощи, ягоды и крафтовые напитки. Для любителей сувениров ручной работы откроют арт-ярмарку с товарами от ремесленников. Для всех гостей, в том числе для детей, будут организованы мастер-классы и развлекательная программа», – добавили в министерстве.На площадке будут работать несколько точек общественного питания – кулинарная лавка «Соседка» с блюдами домашней кухни, раклет-бар «Малевич» с сыром и ростбифом с вялеными томатами, гастробар «Синий Банан».
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Фестиваль начнётся в полдень и завершится в 20 часов по адресу: Коломна, улица Левшина, дом 15. Вход будет свободным.
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