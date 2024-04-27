На туристическом бизнес-форуме в Коломне обсудили решения проблемы кадрового голода

Фото: пресс-служба проекта «Мастера гостеприимства»
Второй туристический бизнес-форум «Кадры решают всё» состоялся в арт-квартале «Патефонка» в Коломне, специалисты индустрии обсудили стратегии привлечения кадров, а также развитие внутреннего туризма и продвижение туристических брендов, сообщает пресс-служба проекта «Мастера гостеприимства» АНО «Россия — страна возможностей».
«Кадровый голод – ключевая проблема индустрии. Главными задачами мероприятия мы отметили разработку стратегии решения этой задачи: нам удалось обсудить совместные пути решения, найти импульс взаимодействия представителей турбизнеса и учебных заведений. Обсудили и важность повышения престижа профессий сферы туризма, особенно в молодежной среде», — цитируются в сообщении слова посла гостеприимства Московской области Екатерины Понкратовой.Кроме того, собравшимся рассказали о главном кадровом туристическом проекте России «Мастера гостеприимства». Отмечается, что с 2019 года к этому проекту присоединились уже 130 тысяч представителей туриндустрии из 89 регионов страны.
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