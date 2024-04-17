Ел змей, заразился малярией и пережил ограбления: Турист из РФ едва выжил в джунглях

Фото: iStock/Chalabala
Пропавший в латиноамериканских джунглях русский турист Владимир Косаров найден живым. Ему удалось добраться из Колумбии в Панаму через Дарьенский пробел — одно из самых опасных мест в мире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Владимир пережил несколько ограблений, падение с обрыва и заражение малярией. Для того чтобы выжить, ему приходилось есть змей и улиток.
По словам путешественника, он планировал преодолеть тропические джунгли за две недели, но его путь оказался гораздо более трудным и опасным. На него несколько раз нападали туземцы, он чудом выжил, упав с обрыва.
Велосипед Косарова регулярно ломался. Ему также пришлось научиться ловить рыбу с помощью копья и мачете. Добравшись до Панамы, мужчина попал в карантинный лагерь с малярией, который смог покинуть после того, как ему стало лучше. На весь путь у Владимира ушло 3 месяца.
Напомним, 19 марта стало известно, что на протяжении нескольких месяцев путешественник Владимир Косаров не выходил на связь. Друзья пытались найти его с помощью российского консульства в Колумбии, однако все попытки оказались безуспешны.
Читайте также:
В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров
«За нами гонятся. Помолитесь»: Россиянку похитили в Мексике и требуют выкуп
Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике
По словам путешественника, он планировал преодолеть тропические джунгли за две недели, но его путь оказался гораздо более трудным и опасным. На него несколько раз нападали туземцы, он чудом выжил, упав с обрыва.
Велосипед Косарова регулярно ломался. Ему также пришлось научиться ловить рыбу с помощью копья и мачете. Добравшись до Панамы, мужчина попал в карантинный лагерь с малярией, который смог покинуть после того, как ему стало лучше. На весь путь у Владимира ушло 3 месяца.
«Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», — подытожил Владимир.
Напомним, 19 марта стало известно, что на протяжении нескольких месяцев путешественник Владимир Косаров не выходил на связь. Друзья пытались найти его с помощью российского консульства в Колумбии, однако все попытки оказались безуспешны.
Читайте также:
В Колумбии пропал русский путешественник Владимир Косаров
«За нами гонятся. Помолитесь»: Россиянку похитили в Мексике и требуют выкуп
Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике
Екатерина Коршунова