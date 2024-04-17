Туристам раскрыли, когда в Дубай вернётся хороша погода

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал улучшение погодных условий в Дубае уже с 18 апреля.
«Начиная уже с 18 апреля в Дубай возвращается вначале умеренная погода, переменная облачность, температура 26-27°C, а уже послезавтра обычная — 29-31°C и без осадков, малооблачная погода», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Вильфанд.
Специалист подчеркнул, что выпавшие на город осадки стали рекордными.
А юрист Илья Русяев отметил, что при таких форс-мажорных обстоятельствах расходы и все неудобства регулируются согласно договорам, заключённым с туроператором или страховой организацией.
«Вопросы компенсаций и помощи туристам в таких форс-мажорных обстоятельствах напрямую зависят от конкретных условий, прописанных в договоре с туроператором. Большинство туркомпаний предусматривают пункты, регулирующие свои обязательства перед клиентами при задержках из-за непреодолимых обстоятельств», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.Он подчеркнул, что ситуация в Дубае вполне входит в пределы нормы для подобных форс-мажорных обстоятельств, а все вовлечённые в это стороны, включая авиакомпании, туроператоров, властей ОАЭ и страховщиков, предпринимают всё возможное для минимизации убытков и ущерба для туристов.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что массовых отказов туристов от поездок в ОАЭ на фоне непогоды в Дубае не наблюдается.
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