Во Франции вновь призвали прекратить финансирование Украины

Фото: iStock/SimonLukas
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую помощь Украине после решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое заявление он сделал в соцсети Х.
Ранее глава ЕК опубликовала пост в соцсети, в котором анонсировала выделение Украине ещё 1,5 миллиардов евро.
Филиппо отметил, что такое решение означает, что Франция отдала из своего бюджета ещё 300 миллионов евро. Он подчеркнул, что это продолжается с января прошлого года.
Политик призвал оставить Франции её деньги, которые должны быть затрачены на обеспечение больниц, госслужб, зарплаты бунтующим фермерам и иные внутренние нужды страны.
Читайте также:
Во Франции раскритиковали помощь Украине в ущерб собственным интересам
Во Франции слова Зеленского назвали бредом
Отказ от переговоров по Украине разоряет Францию, заявил Филиппо
Филиппо отметил, что такое решение означает, что Франция отдала из своего бюджета ещё 300 миллионов евро. Он подчеркнул, что это продолжается с января прошлого года.
Политик призвал оставить Франции её деньги, которые должны быть затрачены на обеспечение больниц, госслужб, зарплаты бунтующим фермерам и иные внутренние нужды страны.
Читайте также:
Во Франции раскритиковали помощь Украине в ущерб собственным интересам
Во Франции слова Зеленского назвали бредом
Отказ от переговоров по Украине разоряет Францию, заявил Филиппо
Анастасия Чинкова